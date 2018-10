Anticipazioni Amici 18, novità misteriose su Instagram da Marcello, Lorella e Paolo

Amici 18, le anticipazioni di Marcello Sacchetta, Lorella Boccia e Paolo Ciavarro

Ancora novità su Amici 18, e anche questa volta vengono da Marcello Sacchetta, Lorella Boccia e Paolo Ciavarro. Si tratta di anticipazioni misteriose, come da titolo, perché è così che su Instagram il programma sta annunciando tutti i cambiamenti della nuova edizione. L’ultima volta ad esempio aveva parlato di un “ritorno” ma nessuno aveva capito si trattasse di Lorella Boccia nonostante la notizia della sua conduzione fosse cosa data per certa. Questa volta invece a parlare non sono solo Marcello e Paolo ma anche lei: insieme infatti hanno dato della anticipazioni su Amici che forse siamo in grado di decifrare. Perché “decifrarle” se ne hanno parlato proprio loro? Semplice: i tre conduttori di Amici Casting e della striscia quotidiana anche questa volta hanno voluto fare i misteriosi.

Novità Amici 18, svelato il mistero delle anticipazioni Instagram

Se date un’occhiata alle storie pubblicate su Instagram un’oretta fa circa si vedono Paolo e Marcella dare tre consigli alla Boccia per questa nuova avventura. Qualcuno si sarà accorto senz’altro del fatto che a un certo punto i ragazzi le dicono che i consigli sono tre perché tre sarà un numero importante in quest’edizione. Le anticipazioni su Amici 18 possiamo darvele noi al riguardo: è molto probabile infatti che i due ballerini facessero riferimento al fatto che le due commissioni, quella di ballo e quella di canto, saranno costituite non da quattro ma da tre insegnanti. Certo, non c’è certezza assoluta in questa nostra deduzione – magari facevano riferimento ad altro -, ma l’ipotesi non è da scartare per niente. Sapete tutti infatti che si dice da un po’ che i professori saranno sei in totale.

Amici 18 ultime novità: ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione

Le altre novità su Amici 18? Ve le ricordiamo subito. Anzitutto abbiamo una data di inizio. In secondo luogo Maria sta corteggiando una cantante che potrebbe essere una grande rivelazione. Forse ancora non sapete inoltre che Garrison avrà un altro ruolo e che non sarà tra gli insegnanti di ballo. Si parla poi sempre di edizione internazionale, quindi aperta anche a cantanti e ballerini non italiani. Mentre fervono i preparativi peraltro sono tanti gli ex concorrenti del programma che stanno continuando a lottare per il loro sogno: avete visto cosa sta facendo Elliot Horne? E che dire invece delle ultime sorprese di Irama? Biondo poi ha rilasciato un nuovo singolo. Insomma oltre alle anticipazioni c’è di più: la vita dei ragazzi dopo il talent show, e la loro voglia di farcela. In bocca al lupo a loro e a tutti i nuovi concorrenti della prossima edizione!