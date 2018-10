Ballando con le stelle 2019 cast, Milly Carlucci ha invitato Maria De Filippi

Cast Ballando con le stelle 2019: Maria De Filippi invitata

Altro che dissapori e dissapori: del cast di Ballando con le stelle 2019 potrebbe far parte proprio lei, Maria De Filippi. Non è ancora certo niente e non sappiamo alla fine se la vedremo davvero in Rai ancora una volta, ma l’invito c’è stato e non si tratta di un’indiscrezione. Lo abbiamo sentito con le nostre orecchie e visto con i nostri occhi su Rai Uno mentre andava in onda un’altra puntata di Tale Quale Show. Cos’è successo esattamente? Ve lo raccontiamo subito: aprite gli occhi e leggete attentamente perché vi stiamo per parlare di uno dei programmi di punta della prossima stagione Rai.

Ballando con le stelle 2019 ospiti: Maria De Filippi invitata come ballerina per una notte

Quando parliamo di cast di Ballando con le Stelle non facciamo riferimento solo ai ballerini fissi, sia chiaro. Indichiamo infatti anche agli ospiti, ed è normale che sia così soprattutto in questo caso: non avete mica creduto che Maria sarebbe diventata una ballerina a tutti gli effetti, no? C’è Amici da condurre con tutte le sue novità (anche se forse sarà spostato in un altro giorno della settimana e non sarà più un concorrente di Ballando), e comunque si tratta di un impegno oneroso a prescindere. Non è neanche detto peraltro che la De Filippi accetti l’invito di Milly, visto quanto accaduto con Morgan che – lo ricordiamo – qualche anno fa fu invitato a Ballando con le stelle proprio quando Maria stava avendo problemi ad Amici.

Maria De Filippi accetterà? Le ultime anticipazioni sui ballerini di Ballando con le stelle 2019

Milly comunque l’ha invitata: verso la fine della puntata di Tale Quale Show del 19 ottobre ha chiesto ufficialmente a Conti di intercedere per convincerla ad andarci almeno una notte. In attesa di scoprire se Maria accetterà vi ricordiamo che sui ballerini di Ballando con le stelle 2019 si sa ancora poco. Si è molto parlato ad esempio di Ivana Mrazova, ex del Grande Fratello, e anche di Ilona Staller che non ha certamente bisogno di presentazioni. Tutto il resto però è avvolto nel mistero. I famosissimi che potrebbero prendere parte allo show sono tantissimi: la stessa Vladimir Luxuria ad esempio sarebbe perfetta, e avrebbe dalla sua parte il fatto di aver dato il meglio di sé proprio a Tale Quale Show. Chissà se Milly ha pensato all’ipotesi mentre la vedeva vincere con l’imitazione di Ivan Cattaneo… Tra qualche mese lo sapremo! E scopriremo anche cos’avrà deciso Maria.