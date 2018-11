Tish Amici 18, significato due puntini sul viso: la spiegazione della cantante

Amici 2018/2019, Tish spiega cosa significano i due puntini sulle guance

Il significato dei due puntini di Tish di Amici 18 è stato spiegato direttamente da lei. Non appena ha messo piede per la prima volta nello studio, Stash Fiordispino le ha chiesto direttamente se quei segni sulle guance avessero un particolare significato. Tish ha risposto così: “I due puntini sono una scelta estetica e sono un tratto distintivo. Non sono tatuati. Me li faccio tutti giorni”. Una cantante che ovviamente non ha colpito semplicemente per la sua particolarità, ma soprattutto per la sua voce. I professori di Amici 2018/2019 credono molto in lei e sanno bene che, all’interno della scuola, potrà avere tutti gli strumenti necessari per migliorarsi.

Il percorso di Tish ad Amici 18 e fuori dalla scuola

“Sono cresciuta facendo musica – ha confessato ad Amici casting –, è qualcosa che mi accompagna da tutta la vita. Mi rende sicura. Io penso che Amici potrebbe arricchirmi di più perché nel corso degli anni ho studiato, ho fatto musica, ma qui dentro mi prepareranno all’attualità”. Tish è tra i concorrenti ufficiali della classe di Amici 18. Non ha avuto mai dei momenti di esitazione, durante le sue performance, e questa è stata, per gli insegnanti di canto, la conferma che la ragazza meritasse un banco nella scuola.

Nuovi concorrenti e anticipazioni di Amici 2018/2019

Oltre a Tish, sono entrati altri cantanti particolari nella scuola di Amici di Maria De Filippi: l’idraulico vincitore di Sanremo Giovani e Giordana, una cantante che ha fatto piangere Rudy Zerbi. Vi abbiamo dato altre curiosità e anticipazioni su Amici 2018/2019: sono stati rivelati gli ospiti della prima puntata e anche chi sono i ballerini professionisti. Molto presto scopriremo anche che, ai primi nomi fatti sui giudici, se ne aggiungeranno altri molto interessanti. Amici 18 è appena cominciato e sta incuriosendo già parecchio!