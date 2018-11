Amici 18 ballerini professionisti: nomi del cast 2018/2019 e new-entry

I ballerini professionisti di Amici 2018/2019: ecco chi sono

Chi sono i ballerini professionisti di Amici 18? Come ogni anno, ci sono delle conferme e delle new-entry molto interessanti. Nell’ultima edizione del talent show di Canale 5, Maria De Filippi aveva chiesto apertamente a Bryan Ramirez (secondo classificato della categoria ballo) di entrare a far parte della compagnia di ballerini del suo programma. E Bryan non ha potuto che accettare! Stessa proposta fatta a Lauren (prima classificata della categoria ballo), che però ha rifiutato perché sarebbe impegnata con altri progetti lavorativi. La sua assenza nel cast di Amici 2018/2019 dovrebbe essere momentanea. Siamo certi che la rivedremo fra qualche anno. O magari al Serale!

Nomi dei ballerini professionisti di Amici 18

Abbiamo scoperto chi sono gli ospiti della prima puntata di Amici 18 e da chi è formata la nuova classe. Ora sappiamo anche con precisione i nomi dei ballerini professionisti, che potrete leggere proprio qui di seguito:

Bryan Ramirez;

Marcello Sacchetta;

Elena D’Amario;

Francesca Tocca;

Giulia Pauselli;

Simone Nolasco;

Gabriele Esposito;

Angelo Recchia;

Virginia Tomarchio;

Federica Panzeri;

Lorella Boccia.

Un grande ritorno è quello di Lorella Boccia: ha partecipato anni fa ad Amici di Maria De Filippi, ha avuto diverse esperienze televisive (anche come conduttrice di Colorado) e adesso è ritornata nella trasmissione che l’ha resa famosa nei panni di ballerina professionista.

Anticipazioni Amici 2018/2019 sulla prima puntata

Vi diamo altre anticipazioni di Amici 2018/2019: si conoscerebbero già alcuni nomi dei giudici, un ex vincitore di Sanremo è riuscito a prendersi un banco della scuola e una ballerina ha dimostrato di essere brava come sua sorella (un’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi). Le novità su Amici 18 non finiranno di certo qua. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati!