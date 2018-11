Andreas Muller e Veronica Peparini avvistati insieme con la figlia di lei

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme? Ultime news e gossip

Continua il mistero sulla storia tra Andreas Muller e Veronica Peparini. I due protagonisti di Amici stanno insieme oppure no? Da mesi si parla di una presunta relazione tra il ballerino e la coreografa ma i diretti interessati continuano a tacere. Nel frattempo sono stati avvistati di nuovo insieme. Il blog di Isa e Chia ha beccato la coppia a spasso per Roma, mentre accompagna a scuola la figlia di Veronica. La sorella di Giuliano Peparini è infatti mamma di due bambini, avuti dal ballerino Fabrizio Prolli. Nelle foto pubblicate dal sito Andreas porta sulle spalle lo zaino rosa della figlia della Peparini. Un’immagine che lascia intuire un rapporto molto stretto tra Andreas e la famiglia di Veronica.

Andreas Muller non fa più parte del cast di Amici

In attesa di saperne di più, Andreas Muller si sta dedicando ad altri progetti. Non rientra infatti nel cast dei ballerini professionisti di Amici 18. Ma potrebbe rientrare nel programma di Maria De Filippi in vista del Serale, previsto nella primavera del 2019. È ben salda al suo posto, invece, Veroncia Peparini, tornata nel talent show come Professoressa insieme ad Alessandra Celentano e Timor Steffens.

La vita privata di Veronica Peparini prima di Andreas

Veronica Peparini (47 anni) ha avuto due figli da Fabrizio Prolli, insegnante e assistente di ballo. I due lavorano da anni insieme: non solo ad Amici, anche all’ultimo tour di Alessandra Amoroso. La coppia ha due figli, Daniele e Olivia, che seppur ancora bambini (hanno rispettivamente 10 e 6 anni) sono già dei provetti danzatori.