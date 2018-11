Miguel Amici 18 genitori: “Mi sento in colpa nei loro confronti”

I genitori di Miguel Chavez: la confessione del ballerino di Amici 18

Il primo ballerino a essere entrato ufficialmente nella scuola di Amici 2018/2019 è stato Miguel Chavez. Nonostante non abbia mai fatto una lezione di danza, è riuscito a conquistare tutti i professori, che gli hanno dato la possibilità di dimostrare quello che veramente vale settimana dopo settimana. Mentre altri suoi colleghi – talentuosi anche loro e tecnicamente più preparati – si contendono un banco. Miguel non si sarebbe mai aspettato di arrivare così lontano: si sente inferiore agli altri perché non ha mai frequentano una scuola di danza e ha appreso il suo stile guardano e imitando i ballerini di diversi video-musicali. Un autodidatta dal grande potenziale! E gli insegnanti lo hanno premiato.

Amici 18 news: la difficile decisione di Miguel

Ad Amici, Miguel Chavez ha parlato della sua famiglia. Ha un bel rapporto con i genitori, ma ci sono stati dei momenti in cui li ha sentiti lontani. Come quando ha deciso di lasciare la sua città per inseguire il suo sogno. Ha avuto il coraggio di mettersi in gioco e non è l’unico ad averlo fatto (basti pensare al cantante che, dopo Sanremo, ha fatto l’idraulico). Miguel ha fatto una confessione a Marcello Sacchetta: “I miei genitori non volevano andassi a ballare. Volevano che andassi a scuola. Penso che sia troppo tardi per diventare un vero ballerino. Quando li ho lasciati per realizzare il mio sogno, mi sono sentito in colpa nei loro confronti. Non avevo un appoggio”. Tutto questo è successo mentre Giacomo Eva ha avuto un problema…

Il sogno di Miguel Chavez di Amici 2018/2019

Miguel di Amici 18 si è messo subito al lavoro per imparare le basi della danza: Marcello gli sta dando un aiuto prezioso. Riuscirà a migliorare rapidamente? Sappiamo bene quanto i professori pretendano dai loro allievi. Miguel ha tanta voglia di imparare e la sua determinazione potrà portarlo lontano: magari lo vedremo fra qualche anno tra i ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi? Questo danzatore è già amatissimo e sicuramente il suo percorso non finirà prematuramente. Scopriremo sempre più curiosità sul suo conto e sugli altri concorrente di Amici 2018/2019: vengono a galla nuovi segreti e vi abbiamo già svelato qualcuno. Come l’ultimo: quello che riguarda la cantante Tish!