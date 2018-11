Giordana Angi fidanzata con una donna: ora innamorata di una ballerina di Amici

Fidanzata e vita privata di Giordana Angi: le curiosità sulla cantante di Amici 2018/2019

Giordana Angi di Amici 18 ha dichiarato candidamente di aver avuto delle storie d’amore con delle donne. Una in particolare le ha lasciato dei segni profondi sul cuore. Non potrà mai dimenticare quello che c’è stato con la sua ultima ex fidanzata, alla quale ha dedicato anche una canzone. Adesso non vuole soffrire più per amore perché è arrivata a un momento della sua vita in cui si sente pienamente soddisfatta: Amici di Maria De Filippi le consente di aumentare giorno dopo giorno il suo entusiasmo. Giordana racconta tanto di sé non solo attraverso i suoi brani, ma anche attraverso delle confessioni. Alessandro Casillo è un suo amico e per questo gli ha parlato della sua vita privata. Giordana Angi ha davvero tanto da dire!

Amici 18, Giordana Angi innamorata di Elena D’Amario

“Ho scritto un pezzo sulla mia precedente storia d’amore con una ragazza – ha confessato Giordana ad Amici 2018/2019 –. Ci eravamo lasciate in malo modo. Avendo al tuo fianco una persona come te, capisci quello che piace a entrambe. Sapevano quello di cui avevamo bisogno”. Anche Alessandro Casillo ha parlato della sua vita privata: una giornata di grandi confessioni! Giordana, inoltre, ha confessato che nella scuola c’è una ballerina professionista che la fa impazzire. A chi ha fatto riferimento? Alla sensuale Elena D’Amario: “Elena è bellissima. Non è umana! Sono veramente innamorata di lei. Secondo me è una delle donne più belle al mondo”. Elena D’Amario fa parte anche quest’anno del cast di ballerini professionisti.

Le ultime novità su Amici 2018/2019

Non sappiamo chi è l’ex fidanzata di Giordana Angi. Sicuramente non è una ragazza conosciuta. Ed è giusto che mantenga la segretezza sulla sua identità. Ma cos’altro sta succedendo ad Amici 2019? Giacomo Eva ha confessato che potrebbe essere eliminato presto mentre Miguel Chavez è preoccupato per un motivo molto particolare.