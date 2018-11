Giordana Amici 18, storia famiglia e morte del fratello: “Mia madre era disperata”

Amici 18, Giordana Angi racconta la storia della sua famiglia

Giordana Angi non sta sorprendo solo per la sua capacità interpretativa, ma anche per la sua storia. La cantante di Amici 2018/2019 ne ha passate davvero tante. E non ha problemi a parlarne perché, fortunatamente, è riuscita a superare ogni avversità della vita. Giordana, ora come ora, è una ragazza felice. Anche perché ha ricevuto un posto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dopo aver tentato di entrare per ben cinque anni consecutivi. Ma cosa c’è da sapere su di lei? Tra i nuovi concorrenti di Amici, è sicuramente quella che si racconta di più. Adesso ha parlato della sua famiglia e della morte del fratello, avvenuta anni fa.

La morte del fratello di Giordana Angi

Ad Amici 18, Giordana ha confessato che sua madre, in passato, ha avuto un aborto che l’ha distrutta. Queste sono state le sue parole: “Mia madre aveva perso un figlio. L’ho vista piangere. Era disperata. La mattina si metteva in ginocchio e pregava. Non l’ho mai vista così. Mi sono aggrappata a questo e sono riuscita a cantare il pezzo”. Giordana si riferisce al brano Tutta sua madre di J-Ax, che parla del rapporto tra genitori e figli. Lei vuole dedicarla a quella che è stata sempre il punto fermo della sua vita: la sua mamma. Questa confessione c’è stata dopo quella riguardante la sua vita privata: ha avuto storie d’amore con alcune donne e ora è innamorata di una ballerina!

Giordana sta incuriosendo sempre di più. Il suo trascorso le permette di fare delle interpretazioni davvero profonde.