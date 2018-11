Anticipazioni Amici, Miguel eliminato? Professore deluso: “Abbiamo fatto un errore”

Amici 2018/2019 anticipazioni: Miguel rischia di perdere il banco

Le anticipazioni di Amici 18 ci rivelano che verrà fatta la prima eliminazione da parte dei professori. Questi ultimi dovranno decidere chi, dei potenziali concorrenti, dovrà tornare a casa. Ma non è detto che i tre allievi ufficiali siano al sicuro. Se uno dei tre dovesse deludere le aspettative degli insegnanti, potrebbe rinunciare a questa esperienza televisiva. C’è un ballerino a rischio: Miguel Chavez verrà eliminato nella puntata di sabato? Nonostante abbia convinto tutti i professori del suo talento, Timon Steffens ha cominciato a ricredersi: probabilmente ha dato dei giudizi troppo affrettati. Il professore di ballo si aspetta tanto da lui ed è facile, quindi, che venga deluso.

Timon Steffens deluso da Miguel Chavez: chiede l’eliminazione?

Miguel di Amici 2018/2019 sta dando il meglio di sé non solo per migliorarsi nella danza, ma anche per i genitori, verso i quali si sente terribilmente in colpa per un motivo preciso. Quello che sta facendo però non basta e il professore Timon Steffens è stato chiaro: “Sono molto deluso. Non ci metti l’energia giusta. Quando hai ballato, non ho più riconosciuto la mia coreografia. Devi ascoltare il testo della canzone, il flow. Solo in questo modo avrai la giusta musicalità. Io lo so che stai lavorando tanto, che ti stai impegnando, ma me lo devi far vedere. Abbiamo commesso un errore ad assegnare questo banco. Non voglio che sia così, però”.

Amici 18 anticipazioni: Miguel, Giordana e Casillo protagonisti della nuova puntata

Dopo aver ascoltato queste parole di Steffens, Miguel Chavez ha detto che si impegnerà ancora di più. Non può fallire: “Lo so che ho il banco e che ho dimostrato qualcosa ai professori. Però adesso sono in discussione. Non voglio che Steffens si penta della scelta che ha fatto. Non vorrei mai arrivare a quel punto. Mi devo svegliare. Basta!”. Oltre a discutere del banco di Miguel, le anticipazioni di Amici 2018/2019 ci fanno sapere che verrà dedicato molto spazio a Giordana (la quale ha fatto delle confessioni sorprendenti sulla sua famiglia) e a un altro cantante che – stranamente – non è entrato ancora a far parte della classe. Di chi stiamo parlando? Di Alessandro Casillo, che ha appena rivelato i motivi per cui è finita da poco la sua storia d’amore!