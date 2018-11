Ellynora Amici sposata, curiosità su vita privata e matrimonio: la confessione

Matrimonio e vita privata di Ellynora di Amici 18: la confessione

Ellynora ha confessato dei segreti su matrimonio e vita privata ad Amici 2018/2019. Ha spiegato di esser stata sposata, ma la storia con suo marito non è durata. La canzone Shallow di Lady Gaga (che deve preparare per la puntata del sabato) le ha riportato alla mente dei ricordi legati al passato. Alcuni anche molto dolorosi. Vuole mettere tutto quello che ha provato nella canzone. E ci sta riuscendo. In un momento di sconforto, la cantante di Amici 18 si è confidata con alcuni compagni, che l’hanno ascoltata con molta attenzione. Ellynora non ha avuto un passato semplice, nonostante la sua giovane età. Vuole raccontare quello che ha vissuto cantando!

Il matrimonio di Ellynora di Amici: perché è finito?

Dopo aver ascoltato Giordana parlare della sua storia d’amore con una donna, adesso è stata la cantante Ellynora a raccontare qualcosa di più sulla sua vita privata. Ecco cosa ha detto: “Mi ero sposata quando avevo 21 anni. Il matrimonio è finito per motivazioni delicate e serie. Ci sono cose che vanno dette subito. Io invece cercavo di buttare giù alcune questioni. Se io avessi avuto una persona che mi avrebbe detto di essere in errore, io l’avrei ascoltata. Se ci fosse stata quella persona, io non avrei subìto certe cose. Devo dirlo a tutti: non fate il mio stesso errore”. Un racconto molto forte, che non ha lasciato indifferenti i ragazzi. Anche Alessandro Casillo ha avuto una giornata particolare: ha pianto per la sua ex fidanzata!

Abbiamo raccolto davvero tante curiosità sui concorrenti di Amici 2018/2019. E non finiranno di certo qua. Se siete curiosi di scoprire cosa succederà prossimamente, non dovete proprio evitare di leggere le anticipazioni della puntata di sabato 24 novembre di Amici 18. Potremmo assistere al primo colpo di scena di questa edizione! Un’edizione che si preannuncia a dir poco esplosiva, visto che cantanti e ballerini hanno delle storie molto particolari.