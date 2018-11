Mameli Amici fidanzato, confessioni sulla vita privata a Maria De Filippi

Mameli vita privata e fidanzata: la confessione ad Amici 18

Mameli è fidanzato. Lo ha confessato a Maria De Filippi, che gli ha chiesto se fosse ancora impegnato sentimentalmente. Una domanda per nulla sciocca, visto che – come la storia di Amici ci insegna – molti concorrenti del passato hanno lasciato durante il percorso nella scuola di Canale 5 la propria dolce metà. Mameli, per il momento, è felice con la sua fidanzata. Non stanno insieme da molto tempo (anche perché lui è giovanissimo), ma comunque c’è un reale sentimento a legarli. E quest’oggi la sua compagna ha sicuramente esultato: Mameli ha avuto un posto nella classe di Amici 2018/2019!

Mameli di Amici 2018 parla della sua fidanzata: l’ultimo gossip!

“Sì, mi sto mantenendo fidanzato”. Ha risposto simpaticamente Mameli. Oltre a essere molto particolare (e questo potrebbe portarlo lontano), ha anche una vena comica che diverte tanto Maria De Filippi. E infatti non mancano mai i loro siparietti. Mameli è felice con la sua ragazza, ma non può dire lo stesso Alessandro Casillo, che ha pianto per la sua ex. La ama ancora? Abbiamo scoperto anche delle curiosità importanti sulla vita privata di Giordana, che ha confessato di essere innamorata di una ballerina di Amici. E sapete che una concorrente ha lasciato il proprio marito?

News e anticipazioni Amici 2018/2019

Ci sono stati dei colpi di scena nella seconda puntata di Amici 2018/2019 e ne vedremo tanti altri nella prossima: ci saranno altri due eliminati e Giacomo Eva è tra quelli che rischiano di più. Lo stesso cantante ha fatto una rivelazione importante sulla sua eliminazione! Scopriremo anche due dei potenziali concorrenti che riusciranno ad avere un banco. Mameli e Arianna sono stati gli ultimi ad aver ricevuto la maglia. Per il momento potranno fare sogni tranquilli… ma non troppo! Hanno sempre gli occhi dei professori puntati su di loro.