Anticipazioni Amici lunedì 26 novembre: ammessi ed eliminati, ancora polemica?

Concorrenti Amici 18 ammessi ed esclusi: le anticipazioni su lunedì 26 novembre

Siamo arrivati alla fine della seconda puntata di Amici 2018 e possiamo darvi qualche anticipazione su lunedì 26 novembre e soprattutto sulla prossima settimana. Vi ricordiamo che la puntata del sabato è registrata generalmente di venerdì e che quindi niente è certo e tutto può succedere; oggi ad esempio è stata eliminata Noemi Cainero, e nessuno se lo aspettava, anche se i voti che aveva preso all’inizio non erano proprio alti, e lo stesso si può dire di Sofia; anche lei infatti non aveva preso voti altissimi ma neanche così bassi da far pensare a un’eliminazione imminente. Vi bastino questi pochi esempi per capire insomma che le news su Amici 2018 possono cambiare da un momento all’altro, soprattutto in questo periodo, visto che la classe dev’essere ancora formata e sicuramente ne avremo fino alla fine di dicembre. Ma veniamo alle anticipazioni sui concorrenti per lunedì e per la prossima settimana.

Amici lunedì 26 novembre, news e anticipazioni: continua la polemica su Alex Britti?

Tra lunedì e venerdì si parlerà senz’altro della polemica scoppiata sabato e che ha avuto come protagonista Alex Britti. Non sappiamo come si metteranno le cose per Giacomo Eva ma siamo sicuri che non verrà eliminato; il ragazzo infatti ha presentato un inedito davvero bello e alla fine della scorsa puntata i professori lo hanno salvato. Qualche problema potrebbe averlo Miguel che ancora non è riuscito a convincere Timor Steffens (che intanto ha stregato i fan con le sue tenerissime lacrime). Gli altri già ammessi dovrebbero poter star tranquilli: sono tutti bravi e le scelte fatte sul loro conto sembrano essere state ben ponderate. Anzi, volendo proprio azzardare siamo quasi sicuri che Mameli, che intanto ha dichiarato di essere fidanzato, e Giordana, la cui ex è però avvolta dal mistero, arriveranno senza problemi alla fase finale della trasmissione.

Eliminati e ammessi Amici 2018: continua la formazione della classe, tutte le anticipazioni

Restano fuori dalla classe di Amici 2018 ancora dei concorrenti che al pubblico piacciono: Alessandro Casillo, anche lui deluso per una storia d’amore finita; Jefeo, che non ha ancora parlato della sua vita privata ma che si è fatto già notare moltissimo il sabato per i suoi interventi; Kevin Payne, Daniel Piccirillo, Daniele Nocchi e molti altri che meritano senz’altro una possibilità. Su qualcuno invece abbiamo dei dubbi: pensate ad esempio a Yamat che a noi oggi è piaciuto parecchio ma che la scorsa settimana fu tra gli ultimi in classifica. Non pensate che le anticipazioni su Amici riguardino solo le sfide, gli ammessi e gli esclusi: il gossip quest’anno potrà occuparsi molto di più della trasmissione, visto che si è parlato spesso di coppie, innamoramenti e così via. Chi saranno i prossimi amori che nasceranno nella scuola più spiata d’Italia?