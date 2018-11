Amici 2018 anticipazioni, concorrenti eliminati e ammessi: news dalla registrazione

Amici 2018 registrazione, le anticipazioni sui concorrenti ammessi ed eliminati

Le ultime anticipazioni su Amici 2018 vengono direttamente dal Web e parlano di una puntata parecchio movimentata. Da quanto si apprende su Twitter da chi è stato alla registrazione infatti si sa chi sono sono i concorrenti ammessi ed eliminati di quest’edizione. Come vi abbiam sempre detto, si tratta tuttavia di una classe in formazione che verrà a costituirsi solo nel corso delle puntate. Al momento insomma dobbiamo accontentarci e aspettare per le sfide, ammesso che il meccanismo sia sempre quello.

Concorrenti Amici 2018, le news sugli ammessi e le polemiche sugli eliminati

Come ben sapete, esiste un meccanismo ben preciso mediante cui i ballerini e i cantanti potranno accedere alla fase successiva di Amici 18. Quest’anno infatti varranno a poco le polemiche (ne è scoppiata proprio una a inizio della trasmissione) e quindi il giudizio del pubblico: tutto sarà nelle mani dei professori. E i professori – come si sa – non perdonano, soprattutto se si chiamano Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ma veniamo al dunque. Le ultime anticipazioni sui concorrenti dicono che sono stati eliminati la cantante Noemi Cainero, al centro del gossip per una storia d’amore iniziata proprio nella scuola, e l’altra cantante Sofia Marcaccini. Ad essere ammessi invece Mameli, cantautore che sembra aver colpito da subito i professori, e Arianna Forte, già super-favorita la scorsa settimana.

Amici 2018 news, le ultimissime sulla puntata e sulla trasmissione

Stando alle anticipazioni sulla puntata gli ospiti sono stati Mr Rain e Annalisa che hanno incoraggiato i ragazzi a combattere per il proprio futuro. Vi ricordiamo tuttavia che finora ne sono successe di cose e che non tutte sono state affrontate in trasmissione, visto che alcune non riguardano neanche la classe: pensate allo sfogo durissimo di Andreas su Veronica! Per quanto riguarda i concorrenti invece si è molto parlato della loro vita privata: del matrimonio di Ellynora; della sofferenza di Alessandro Casillo per la sua storia finita male; dell’ex fidanzata di Giordana (che ha ammesso di essere invaghita di Elena D’Amario); infine della storia d’amore tra Noemi e Miguel. A proposito di quest’ultimo peraltro è il caso di dire che “il cavallo di razza si vede all’arrivo”: in settimana infatti Timor Steffens si è mostrato perplesso sul banco assegnatogli e si è parlato di una sua eliminazione (che non è avvenuta). Le anticipazioni su Amici 2018 terminano qui: pronti per la seconda puntata?