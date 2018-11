Andreas Muller difende la Peparini ed esplode su Instagram: “Metteteci la faccia”

Andreas Muller e Veronica Peparini news, lui sbotta su Instagram contro gli haters

Sembrava una giornata tranquilla sul profilo Instagram di Andreas Muller quando all’improvviso in una storia il ballerino ha pubblicato il commento di un utente e non si è trattenuto dal commentarlo. Un commento, quello che ha mostrato il vincitore di Amici, in cui si prendono di mira i nuovi insegnanti della trasmissione, soprattutto la bravissima Veronica Peparini. “Sulla DANZA – così si esordisce nel commento – ha […] ragione e questo dall’avvento dei Peparini. Giuliano con i suoi circhi ma soprattutto Veronica. Le sue coreografie sono orribili e tutte uguali, guardatele […] anche solo 3-4 senza audio e farete fatica a distinguerle. Inoltre il suo stile non ha necessità di grande preparazione tecnica… di linee…”. Una critica pesante che non finisce qui.

Veronica Peparini, pesanti accuse all’insegnante e dure critiche ai ballerini

L’utente infatti ne ha dette di ogni a Veronica. “In genere – si legge – quelli che si son trovati meglio nelle sue coreografie son quelli che provengono dall’hip hop / modern (Giorgio Albanese, Alessio Gaudino, Andreas, Michele […] quelli che mi ricordo al momento). Il suo stile si basa su gambe piegate, schiena curva (tipico di chi fa hip hop), movimenti scattosi con le braccia, e cogliendo qualche parola di qualche canzone mimandone il significato. Predilige i maschi, li piazza a petto n*do […] e spessissimo non interagiscono neanche […], ognuno balla per sé, rendendo inutile la presenza di tutta quella schiera di persone… a parte la carne in bella mostra (e non è un discorso da bigotta, io più che gli allievi aspetto le esibizioni dei professionisti, quindi…)”. L’accusa alla Peparini insomma è quella di far ballare solo dei bei ballerini e che questi ultimi non abbiano chissà quale tecnica.

Andreas difende Veronica ed esplode su Instagram: “Nella vita prendo posizione”

Oggi è proprio giornata di polemiche insomma: dopo la furia di una nota protagonista di Uomini e Donne è stato proprio il calmissimo Andreas a dire la sua. “Sono uno – ha così esordito – che parla perché non ho nulla da perdere. […] qui in Italia […] si arriva all’esigenza di […] creare un profilo falso per dire quello che si pensa. Per non metterci la faccia. Perché è più comodo sputare m**da […] piuttosto che realizzarci nella vita e […] arrivare dove vorremmo. Io sono uno che nella vita prende posizione. Soprattutto in difesa. Di tutta quella parte di persone che fanno parte del mondo del ballo che si sentono inappagate e devono solo rompere i c******i non mi importa […] E ai fenomeni che scrivono cose come queste dico [Andreas ha indicato con una freccia il commento che vi abbiamo postato prima ndr]: metteteci la faccia se avete le pa**e, su Instagram come nella vita”.

Amici 2018 gossip, le ultime news sul talent show

Il ballerino di Amici non è stato confermato come professionista ma non per questo non è rimasto nel cuore dei fan che oggi peraltro hanno scoperto due importanti chicche di gossip sui concorrenti attuali: il bel Casillo ha parlato infatti della sua difficile vita privata e Giordana ha fatto altrettanto svelando di essere innamorata di una ballerina. Gli stessi fan proprio ieri hanno letto di alcune indiscrezioni sul rapporto tra Andreas e Veronica, indiscrezioni sulle quali nessuno dei due è intervenuto e che fino a quando sarà così tali resteranno. A noi interessa dire soltanto in casi come questo che si fa presto a parlare dietro a un account falso e a giudicare il lavoro dei professionisti senza metterci la faccia: il mondo è bello perché è vario, certo, ma sarebbe bello conoscere ogni tanto da chi è rappresentata cotanta varietà.