Francesco Monte sta recitando al Gf Vip 2018? Ancora polemiche sul concorrente

L’intervista di Alessandro Cecchi Paone a Ultime dalla casa

Un frizzantissimo Cecchi Paone ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti durante il programma Ultime dalla casa. L’insegnante universitario, più noto come conduttore del mitico programma La Macchina del tempo, ha parlato non solo della sua esperienza nel reality show ma anche di quella all’Isola dei Famosi (e del suo fidanzato a quei tempi), senza evitare di dare giudizi intelligenti su alcuni concorrenti. Cecchi Paone è stato senz’altro un gran personaggio, un uomo tutto d’un pezzo che talvolta ha esagerato ma che ha sicuramente portato un po’ di movimento in una casa che stava diventando soporifera. Ecco perché la sua intervista non poteva che avere lo stesso sapore, quello di chi sa cosa dice e cosa fa. “Rifarei tutto – questo uno dei passaggi dell’intervista da segnalare –. Posso aver sbagliato i toni, e se è così me ne scuso, mi sono scusato e me ne scuserà”. Ma veniamo al dunque.

Francesco Monte? “Ruolo del bello e dannato che ha tutte storielle che vanno a finir male”

Parlando dei concorrenti dai quali avrebbe voluto tirar fuori qualcosa di più Alessandro si è sbilanciato su Francesco Monte: “C’era qualcun altro che volevi colpire?”, gli ha chiesto la Gentilin a un certo punto. “Colpire – ha così risposto – in realtà no. Gli obiettivi fondamentali sono stati tutti raggiunti. Mi sarei voluto un attimo dedicare a Francesco Monte che ho scoperto essere una persona deliziosa e che invece continua a recitare questo ruolo del bello e dannato che ha tutte storielle che vanno a finir male”. Delle parole che avranno senz’altro infastidito i fan dell’ex di Cecilia recentemente finito al centro dell’attenzione per un bellissimo momento che difficilmente dimenticherà; si tratta tuttavia di un’opinione che Cecchi Paone ha dato in maniera spassionata senza attaccare Francesco ma semplicemente esponendo il suo punto di vista. Evidentemente Alessandro avrebbe voluto vedere qualcosa di più, ed è comprensibile! A parlare bene di Monte è stata peraltro anche la Marchesa d’Aragona: in una delle puntate di Ultime della casa lo ha definito “una persona splendida” senza risparmiarsi neanche su Giulia Salemi e Benedetta Mazza (“La adoro, è innamorata veramente e guarda Stefano con gli occhi dell’amore”, ha detto alla Gentilin).

L’esperienza di Cecchi Paone all’Isola dei Famosi

Tornando a Cecchi Paone, la Gentilin gli ha fatto notare che non è la prima volta che qualcuno lo accusa di essere polemico. All’Isola dei Famosi per esempio diede un po’ di problemi con le nomination: “Ero polemico su una cosa. Quell’anno bisognava bruciare la faccia di chi nominavi. Questo è un gesto simbolicamente drammatico […] e io questa cosa in televisione non la farò mai”. Sempre sull’Isola dei Famosi, riallacciandosi ai discorsi che ha sempre fatto al Gf Vip, ha dichiarato che non è una bella mossa quella di partire per un reality con delle situazioni sentimentali irrisolte o quasi: “Ho fatto L’Isola dei Famosi – queste le sue parole – in una situazione di grandissimo innamoramento e ho sofferto come un cane, non l’ho mai detto a nessuno […] I primi giorni ero tranquillissimo, poi […] la lontananza che diventa di un mese, due mesi ti fa dei bruttissimi scherzi”. Lo stesso che sta succedendo a Stefano e Benedetta (che non sanno nulla delle parole di Dasha) e proprio a Jane ed Elia, quest’ultimo travolto dalle polemiche di recente. Cecchi Paone a questo punto non aveva proprio tutti i torti!