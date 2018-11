Grande Fratello Vip 2018 dodicesima puntata: nominati, eliminato e finalista

Gf Vip 2018 puntata 22 novembre, l’eliminato: Jane Alexander ha perso contro Walter Nudo

Nella dodicesima puntata del Gf Vip 2018 del 22 novembre abbiamo assistito all’eliminazione di Jane Alexander dopo lo scontro al televoto con Walter Nudo. Si è trattato di un’eliminazione piuttosto prevedibile, visto che se fosse stato per la gente a casa siamo sicuri che Walter sarebbe arrivato dritto dritto in finale. E invece continua ad essere in bilico perché a quanto pare qualche piccola alleanza tra i concorrenti c’è stata eccome. Entrata in studio comunque, la Alexander ha confessato che si aspettava di essere eliminata (la percentuale è stata del 31%): “Sapevo che sarei uscita, ho avuto tre giorni per prepararmi psicologicamente. Sto abbastanza bene, mi sento molto forte”. Poi peraltro ha potuto riabbracciare il suo Elia Fongaro, tuttavia ignara di quanto accaduto dopo l’eliminazione.

Cos’è successo nella dodicesima puntata del Gf Vip

In studio infatti è esplosa una polemica sull’atteggiamento di Elia che ha scatenato i commenti su Twitter. Polemica messa a tacere sul nascere proprio dal bacio che Elia ha dato a Jane visibilmente emozionato. Ma la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2018 ha avuto come protagonisti anche Francesco e Giulia, questa volta per uno scherzo organizzato da Ivan Cattaneo e da tutti gli autori: si è cercato infatti di far credere alla Salemi che Francesco e Ivan si fossero baciati appassionatamente sotto le coperte. E non è finita qui: Ilary ha svelato molto altro sul legame tra Stefano e Benedetta (sarà felice Dasha che ha già accusato il Gf Vip qualche tempo fa per alcuni video).

Il secondo finalista del Gf Vip 2018 è Francesco Monte

Molto tempo è stato dedicato inoltre alla scelta del finalista. I concorrenti delle due squadre sono stati chiamati a scegliere delle piramidi: il concorrente che avrebbe pescato quella con il bollino nero avrebbe dovuto fare il nome di colui che a suo avviso non sarebbe dovuto andare in finale. Per la squadra dei cavernicoli è partita Martina e quello che si è salvato alla fine è stato Francesco. Per l’altra squadra ha iniziato invece Andrea è si è salvata Giulia. Alla fine tutti i Vip hanno scelto: Francesco Monte è il secondo finalista di questa edizione. Una bella ricompensa per un ragazzo che tra alti e bassi ha comunque dimostrato di essere un buon concorrente.

I nominati dell’undicesima puntata: i concorrenti divisi in due gruppi

Veniamo ora alle nomination. Questa volta gli autori hanno puntato sulle sfide che abbiamo già visto qualche tempo fa. I risultati sono stati diversi da quelli pronosticati da Maurizio Battista che aveva parlato – se ricordate – di un complotto dei finalisti. Questo è accaduto tuttavia solo perché il Gf Vip ha deciso di evitare la modalità classica: evidentemente hanno capito tutti che c’è quest’alleanza contro i più adulti. Ad ogni modo al televoto si scontreranno Martina Hamdy, Walter Nudo e Stefano Sala. Siamo quasi sicuri che uscirà la prima, ma visto che ci ha già sorpreso forse è il caso che i fan di Stefano e Walter si impegnino per salvare i loro beniamini!