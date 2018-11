Eva Henger svela strategia di Monte al Gf Vip, ancora polemiche sul concorrente

Francesco Monte al Grande Fratello Vip 2018: Eva Henger all’attacco

Se Eva Henger non esistesse bisognerebbe inventarla. Questo perché sta dimostrando nel corso delle sue ospitate televisive, ad esempio nell’ultima puntata trasmessa di Ultime dalla casa di cui vi parleremo, di essere un’opinionista che non ha paura di dire ciò che pensa. Eva, tornata alla ribalta grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi di sua figlia, ha voluto dire la sua su Francesco Monte e soprattutto su alcuni meccanismi del Grande Fratello Vip 2018 che non le sono andati giù. “Posso dire soltanto – queste le sue parole alla Gentilin – che io preferivo le edizioni dove io come spettatore decidevo le sorti dei concorrenti. Un gioco nasce coinvolgendo il pubblico, non mi è piaciuta questa cosa che siano passati poco per il giudizio del pubblico”. Fin qui nessun attacco a Francesco. Ma dovreste conoscerla, e sapete bene che la Henger sa come lasciare il segno.

Gf Vip 2018, la strategia di Francesco Monte secondo Eva Henger

“Io stessa non avrei votato Monte alla prima puntata – ha spiegato l’ex isolana parlando del fatto che all’inizio il meccanismo del televoto fosse stato un po’ dispersivo –, sono stata curiosa di conoscerlo. Dopo averlo conosciuto lo avrei votato mille volte”. Francesco agli inizi ci ha regalato dei momenti di tenerezza che difficilmente avevamo visto nella casa in questi anni, e la Henger dovrebbe riconoscerlo: pensate alle prime lacrime versale vicino a Walter Nudo. Forse è stata proprio la storia con Giulia a offuscare un passato che sarebbe stato bellissimo da raccontare. Un po’ com’è successo anche con Stefano Sala che Eva non ha risparmiato affatto: le sue dichiarazioni a Ultime dalla casa infatti avranno senz’altro fatto storcere il naso ai fan. E se siete ancora fermi alle polemiche scatenate ultimamente da Elia andate avanti e pensare al futuro, perché la Henger ha motivato per benino la sua disapprovazione nei confronti del modo in cui Monte sta giocando al Gf Vip 2018. Peraltro proprio poco tempo fa anche due noti volti dello spettacolo hanno criticato il gieffino.

Eva Henger ricorda il comportamento di Monte all’Isola: “Ha sacrificato Marco Ferri”

“Non mi è piaciuto – ha spiegato –, si è comportato come all’Isola. Ha carisma nel creare il suo gruppo immediatamente; con la sua sicurezza riesce a convincere le persone a sottomettersi. Dalla partenza dell’aeroporto – ha poi proseguito parlando dell’esperienza all’Isola – lui ha creato il suo gruppo. Sa perfettamente come funzionano questi reality. Tu hai quattro amici e non vai in nomination. Vanno sempre gli altri, basta avere quattro amici. Lui all’Isola ha sacrificato Marco Ferri, è stato nominato da tutti su suggerimento di Francesco”. In effetti non è la prima volta che si parla di un complotto di Monte e di altri ai danni dei più adulti: pensate a quanto detto da Maurizio Battista, che la casa l’ha vissuta, qualche tempo fa.

Francesco Monte concorrente del Gf Vip 2018: il profilo della Henger

Eva ha ribadito il suo pensiero anche dopo: “Francesco riesce in qualche modo con questa sua esuberanza a mettere in soggezione le altre persone. Quando ha creato il gruppo con la simpatia fa vedere che comanda. Poi diventa il leader di quel gruppo e viene sostenuto fino alla fine. Tutti lavorano un po’ di testa e dicono ‘Se nomino Francesco, dopo mi trovo tutti contro'”. Ed è proprio per questo motivo che non ha apprezzato neanche il comportamento di Lory Del Santo che secondo lei avrebbe cambiato un po’ le carte in tavola in qualche dichiarazione recente. Chiamate questa donna per qualche altro reality show perché è una concorrente perfetta per tutto!