Stefano e Benedetta, coccole nella notte al Gf Vip ma delle urla li allontanano

Grande Fratello Vip, Benedetta e Stefano sempre più complici

Ormai Benedetta Mazza e Stefano Sala sono inseparabili. E menomale che sarebbero dovuti restare lontani! Proprio pochi giorni fa, la ragazza aveva deciso di concentrarsi solo su sé stessa, visto che Stefano ha un fidanzata fuori dalla Casa del Gf Vip 2018 che l’aspetta. Ma questa promessa fatta a sé stessa è durata da Natale e Santo Stefano! E infatti, durante la diretta di Mediaset Extra, Stefano e Benedetta sono stati quasi per un’ora attaccati come delle calamite. Si sono scambiati delle coccole, qualche bacino sulla guancia, si sono abbracciati, lui fumava mentre lei appoggiava la testa sul suo braccio con gli occhi trasognanti. Benedetta si è innamorata di Stefano, ma non lo vuole ancora ammettere. Anche la sua mamma se ne è accorta e le ha ripetuto più volte che quello che prova per il modello è un bellissimo sentimento. Non si deve recriminare nulla.

Qual è la verità su Stefano e Benedetta del Gf Vip? Non vogliono parlare

Proprio sul rapporto con la mamma, Benedetta Mazza aveva fatto delle confessioni sorprendenti! E, dopo averla incontrata, è più serena. Ha capito che non deve stare lontana da Stefano. Finita l’esperienza, vedrà cosa fare… Dasha aspetta il suo fidanzato mentre Sala si mostra sempre alquanto indeciso. Hanno lasciato tutti i telespettatori senza parole anche le ultime parole di Silvia Provvedi sulla coppia formata da Stefano e Benedetta. Ha raccontato qualcosa di più e quel “qualcosa di più” non ha fatto poi così tanto piacere ai due! Quali sono gli altri avvenimenti particolari successi recentemente? Il racconto della verità su Jane e Gianmarco dopo l’eliminazione e quelle lacrime di Francesco Monte e Lory Del Santo che hanno fatto tanto chiacchierare.

Urla fuori dalla Casa del Gf Vip! Benedetta e Stefano si allontano

Solo delle urla provenienti dall’esterno della Casa del Grande Fratello Vip 3 sono riuscite a separare per un po’ di tempo Stefano Sala e Benedetta Mazza. Delle fan del modello gli hanno detto delle frasi incomprensibili e lui non è parso molto felice. Leggendo i commenti su Twitter qualcuno ha sentito “Stefano, ami Benedetta?” e qualcun altro invece “Stefano ritorna da Dasha!”. Seguendo la diretta del Gf Vip 2018, noi non abbiamo sentito nulla di tutto questo. Solo delle voci femminili che urlavano per Stefano Sala. Verrà fatta più chiarezza nella prossima puntata?