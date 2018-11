Lory Del Santo e Francesco Monte in lacrime al Gf Vip: un bellissimo gesto

Gf Vip, Francesco e Lory non trattengono l’emozione

Tra Francesco Monte e Lory Del Santo è nata un’amicizia stupenda. Si confidano spesso e si lasciano andare a lunghi abbracci quando attraversano dei momenti non proprio facili. Lory è entrata nel cuore di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, che si sono innamorati di lei dal primo momento. Con la sua sensibilità, riesce a dare sempre consigli precisi. Anche se qualcuno l’ha accusata di essere incoerente. In due occasioni in particolare, Lory avrebbe fatto dichiarazioni nel confessionale che poi non combaciavano con quello che diceva durante la diretta. Silvia Provvedi è stata la prima ad aver rinfacciato questo suo modo di fare.

Lory Del Santo chiarisce quello che pensa su Benedetta e Stefano

“Non la reputo una persona cattiva, però è contraddittoria. Finge di non capire”: queste le parole di Silvia. Lory Del Santo ha in realtà ammesso di essersi spiegata male circa quello che c’è fra Stefano Sala e Benedetta Mazza (avete letto cosa hanno deciso di fare adesso?): “Questa storia mi rende allibita. Ho una termologia diversa rispetto agli altri. Da ora in poi la cambierò. Bisogna vedere il bene, non il male. Qualsiasi cosa dica, viene mal interpreta da persone estranee. E questo mi stranisce”. Dopo aver chiarito la situazione, Lory ha spiegato di essere felicissima per essere entrata in una grande famiglia: non si sarebbe mai aspettata di trovare persone così. Parole che hanno commosso Francesco Monte, che recentemente ha anche pianto per Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip anticipazioni: Lory Del Santo finalista?

Dopo Francesco e Silvia, sarà Lory Del Santo la concorrente a volare alla finale del Gf Vip 2018? O lei o Walter Nudo, che ha appena fatto delle dichiarazioni sorprendenti su Jane! Stiamo capendo sempre di più chi potrebbero essere i finalisti e, dopo la puntata andata in onda ieri (ci sono tre persone al televoto), è più facile prevedere coloro che resisteranno fino alla fine.