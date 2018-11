Giulia Salemi, papà di Francesco contro il rito di Fariba? Monte basito

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi incontra mamma Fariba: il padre di Francesco Monte arrabbiato per il rito propiziatorio

Super sorpresa per Giulia Salemi, anche se non è filato tutto liscio. Il Grande Fratello Vip ha fatto entrare in Casa la mamma della giovanissima influncer. Fariba è divenuta ormai un volto super noto al mondo dello spettacolo. Più volte ospite in svariati salotti del piccolo schermo e non solo, l’esuberante donna è riuscita a farsi conoscere dal pubblico italiano e anche questa sera ha catturato l’attenzione di tutti. Negli scorsi giorni non si è fatto altro che parlare del rito propiziatorio inscenato dalla donna per far sì che ci fosse il lieto fine tra sua figlia e Francesco Monte. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno messo i ragazzi al corrente di quanto accaduto a Casa Signorini e la dolce concorrente del reality-show non l’ha presa assolutamente bene. Anche il ragazzo di Taranto ha dichiarato di essere rimasto alquanto basito di fronte a tale notizia.

Giulia Salemi, il confronto con sua mamma Fariba: Francesco Monte senza parole

Alla fine, Fariba e Giulia si sono incontrate nella stanza dei led. La Salemi ha cercato immediatamente di chiarire la situazione con sua mamma e nella discussione è venuto fuori un altro particolare dettaglio. La Blasi e Alfonso hanno fatto sapere ai ragazzi in Casa che il papà di Francesco non l’ha presa molto bene. Sembrerebbe che il signor Monte non abbia gradito il rito di Fariba. Di fronte a tale dettaglio, Monte voleva vederci chiaro e ha chiesto una spiegazione a Signorini. Il direttore di Chi ha raccontato che il papà del gieffino ha fatto una telefonata per far sapere di non essere stato d’accordo con quanto successo a Casa Signorini.

Francesco Monte preoccupato per suo papà? L’incontro tra Giulia Salemi e Fariba spiazza

Intanto, Giulia ha potuto riabbracciare la sua mamma. Le due hanno cercato di tranquillizzarsi a vicenda e Fariba ha dichiarato di non voler mettersi in mezzo tra lei e Francesco e di rispettare ogni sua scelta. Senza seguire le regole del Grande Fratello Vip, la mamma della Salemi si è affacciata al salone della Casa e ha abbracciato Monte. In tutto ciò, Francesco non ha fatto altro che ripetere di essere rimasto basito di fronte a tale vicenda.