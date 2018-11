Gf Vip, Monte e Giulia finalmente decisi: scoppia la passione!

Giulia e Francesco Gf Vip, nuovo bacio appassionato conferma la storia

Francesco Monte e Giulia Salemi hanno messo finalmente il piede sull’acceleratore! Dopo essersi più volte frenati (per colpa dell’ex tronista), adesso vogliono vivere liberamente la loro storia. Cecilia Rodriguez è ormai un ricordo lontano che non fa più male. Giulia è il suo presente. Al Grande Fratello Vip, si sono lasciati andare a un lungo bacio appassionato con in sottofondo Reality, la colonna sonora de Il tempo delle mele. Non si nascondono più. Ora sì che assomigliano in tutto e per tutto a una coppietta! Faranno però i passi più importanti solo una volta usciti dalla Casa del Gf Vip 2018. L’impatto con la realtà non sarà facile soprattutto per loro, che rimarranno in gioco fino all’ultimo giorno. Francesco è già un finalista, la Salemi sicuramente riuscirà a passare indenne i prossimi televoti.

Gossip Grande Fratello Vip: Francesco-Giulia e Stefano-Benedetta

Dopo aver visto Francesco piangere insieme a Lory Del Santo, adesso ha un sorriso enorme stampato sul viso. Tutto merito di Giulia Salemi. La ragazza non avrebbe potuto desiderare di più per la finale del Gf Vip: confermare la sua relazione con Francesco! Ma forse avremo anche una sorpresa riguardante Stefano Sala e Benedetta Mazza, che si sono scambiati delle coccole nella notte (ma delle urla improvvise li hanno separati!). Stefano è indeciso. Non sa se il suo cuore batte ancora per Dasha, la fidanzata che lo aspetta a casa. Con Benedetta non è nata solo una semplice amicizia: “Non so a cosa andrò incontro – ha spiegato il modello –. Non so come sarà il mio rapporto con Dasha dopo il Grande Fratello. La mia è l’ansia dell’ignoto”.

Giulia Salemi ringrazia la mamma: ultime dalla Casa

Una settimana carica di forti emozioni per tutti i concorrenti del Gf Vip. Giulia Salemi ha ricevuto un bellissimo messaggio da sua madre Fariba: “Nell’ultimo periodo ero un po’ sottotono. E la mia mamma mi ha pensato. Quindi vivi flex e torna power! Lei è speciale, mi manca da morire”. Andrea Mainardi è scoppiato in lacrime parlando della fidanza e della figlia; ha avuto un momento di insicurezza Silvia Provvedi, che ha pianto sulla spalla di sua sorella… E cosa sta succedendo, invece, fuori dalla Casa più spiata d’Italia? Jane ed Elia stanno pensando al loro futuro!