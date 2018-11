Silvia Provvedi piange al Gf Vip: “Non voglio più stare male”

Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi in lacrime prima della finale

Silvia Provvedi ha avuto uno sfogo al Gf Vip 2018. Non è riuscita a trattenere le lacrime. L’esperienza televisiva l’ha aiutata a dimenticare definitivamente Fabrizio Corona, col quale ha avuto una storia d’amore che l’ha provata parecchio. Il Grande Fratello Vip 3 è stato per Silvia l’occasione più adatta per rinascere. E, al suo fianco, c’è stata sempre sua sorella Giulia. Tra le due c’è un rapporto stupendo che non si spezza mai. Hanno affrontato diverse difficoltà potendo sempre contare l’una sull’altra. Anche questa volta, Silvia ha ricevuto parole di conforto da Giulia, che vorrebbe vedere sempre sorridere sua sorella.

Gf Vip news: Silvia Provvedi incredula per quello che è successo

“Io ho sbagliato, ma le persone mi hanno premiato – ha detto Silvia Provvedi del Gf Vip –. Non me lo aspettavo. Io sono felice. Mi sono sentita così estasiata!”. La bruna delle Donatella ha fatto riferimento al suo accesso alla finale del Grande Fratello Vip 3. Il secondo finalista è invece stato Francesco Monte, che ha recentemente pianto insieme a Lory Del Santo. A proposito di Monte: Ignazio Moser ha rilasciato un’intervista durante la quale ha parlato di lui e della sua “vita frenetica” dopo L’Isola dei Famosi.

Ultime notizie dalla Casa del Grande Fratello Vip

Silvia Provvedi non vede l’ora di uscire dal Grande Fratello Vip per poter recuperare i momenti persi con sua sorella. Ecco cosa ha detto: “Non vedo l’ora di fare tutto quello che facevamo insieme col sorriso. Ho paura di sbagliare. Io mi sono sentita sola. E c’eravate solo tu e mamma”. Giulia le ha detto che ci saranno un’infinità di occasioni per essere felici insieme. Sembra ormai lontana la decisione di Giulia di lasciare il Gf Vip per le notizie sul fidanzato. Ma cos’altro sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia? La Salemi ha litigato con Andrea Mainardi mentre Walter Nudo ha fatto un’importante confessione sul rapporto di Elia Fongaro e Jane Alexander!