Gf Vip, Giulia Salemi litiga con Andrea Mainardi: interviene Monte e la rimprovera

Giulia Salemi e Andrea Mainardi litigano al Grande Fratello Vip: è successo stanotte

Stanotte al Gf Vip Giulia Salemi e Andrea Mainardi hanno litigato. Anzi, definiamolo battibecco. Sembrava scherzassero, ma in fondo c’era del vero. Si stavano stuzzicando, Giulia ha ironizzato sull’aver pensato a Walter procurando del cibo e Andrea ha detto: “Ah quindi a Walter ci tieni. Continuo?”. “Dai non fare lo str***o, che me**a che sei. Mi ha fatto sentire in colpa perché non ho preso cibo…”, ha ribattutto Giulia. Andrea l’ha subito fermata dicendo che lui stava parlando di altro in quel momento. A quel punto, la Salemi è partita in quarta (sempre per scherzo, diceva): “Mamma come sei inacidito Mainardi, permaloso. Io non ci scherzo più con te. Pensavo fossi mio amico. Tu sfrutti le mie confidenze per ricattarmi quando faccio una battuta. Hai usato le mie confidenze in un momento di debolezza”. Per Mainardi evidentemente qualcosa è successo, si è sentito ferito da alcune parole di Giulia: “Lo sai che gli amici non rinfacciano le cose? Vedi che non dico mai niente. Tu mi dai del cor**to, usi la mia fidanzata e mia figlia. Vedi tu”.

Gf Vip, Giulia Salemi litiga con Andrea Mainardi: stavano solo scherzando o no?

Giulia si è difesa da questa accusa dicendo che è stato Walter a dire della somiglianza tra Andrea e una maschera che si trova sulle pareti della Caverna (e che ha le corna, per l’appunto). Tutto sembrava uno scherzo, Francesco Monte – che comunque sembra essere sempre più preso da Giulia! – faceva da avvocato, ma a noi è sembrato che nello scherzo Giulia e Andrea si siano tolti qualche sassolino dalla scarpa! Insomma, come si dice: scherzando scherzando si dice la verità. Salemi ha spiegato che molte volte si è trovata ad ascoltare Andrea e a complimentarsi con lui, ma a quanto pare allo chef qualcosa non torna a proposito delle frasi gentili dell’altra: “Me le dici per tirarle fuori in questi momenti. Ho capito come sei fatta adesso. Mi dici che ho la pancia e i fianchi grossi, mi dici che son cor**to. Inizi sempre tu, io mi difendo”. A un certo punto, comunque, Martina ha domandato ad Andrea se stesse scherzando o se invece fosse serio, perché non sembrava più uno scherzo. Anzi, sembrava proprio che Giulia Salemi e Andrea Mainardi stessero litigando. Tant’è che è intervenuto anche Monte, che intanto è sempre al centro di attacchi e polemiche.

Giulia litiga con Andrea, Monte la rimprovera: “Non mi piace come ti comporti”

Poco più tardi, Giulia ha raggiunto Francesco notanto una certa freddezza e lui le ha spiegato: “Non mi piace come ti comporti con gli altri in generale. Non stavi scherzando, e comunque non si gioca su determinate cose. Hai questi atteggiamenti che non mi piacciono, io li vedo mi infastidisco e mi metto in disparte. A te non piace quando ti si prende per il cu*o allora non prendere per il cu*o gli altri”. E queste parole sembrano confermare l’evidente incompatibilità fra i due. Comunque, lei ha detto che con Andrea la situazione era tranquilla e che ha intenzione di godersi gli ultimi giorni al Grande Fratello Vip senza litigare. Ma secondo Francesco non era uno scherzo: “Tu cambi faccia. Quando ti sfottono e magari ti dà fastidio, ti si trasforma il viso”. Se tutti hanno avuto la stessa impressione, sia in Casa sia da casa, allora Giulia e Andrea hanno litigato per davvero. “Se non ve ne siete accorti, non stavate scherzando”, ha chiosato Monte. Interverrà anche stavolta Alfonso Signorini in difesa di Giulia?