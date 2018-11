Gf Vip, “Jane Alexander non è felice”: la confessione di Walter Nudo

Jane Alexander non è felice? Walter Nudo parla al Grande Fratello Vip 3

Jane Alexander ha potuto riabbracciare Elia Fongaro. Dopo la sua eliminazione al Gf Vip 2018, si apre un nuovo capitolo della sua vita: riconfermerà il sentimento provato per Elia o, ritornando sui suoi passi, si avvicinerà al suo ex fidanzato Gianmarco? Ieri, prima della sua uscita, sembrava molto indecisa e solo il bacio appassionato con Elia ha spazzato via ogni dubbio: vuole stare solo con lui! Certo, potrebbe anche esserci un colpo di scena, ma quello che è sotto gli occhi di tutti è che tra Elia e Jane del Grande Fratello Vip si è creata una forte intesa. L’attrice, ritornata alla vita di tutti i giorni, capirà cosa sia giusto per lei.

L’ex fidanzato di Jane Alexander è un capitolo chiuso?

Al Gf Vip, Jane ha fatto una confessione importante su Elia, il quale non è rimasto per nulla indifferente. La loro sintonia è simile a quella di Stefano Sala e Benedetta Mazza, che però stanno combattendo molto con quello che provano realmente. Anche se Silvia Provvedi ha fatto una rivelazione sulla coppia che ha lasciato tutti a bocca aperta! Jane, a differenza di Stefano, ha deciso di vivere più liberamente la sua storia con Elia. Walter Nudo ha percepito che l’attrice non era assolutamente felice prima di incontrare l’ex velino: “Non è felice. Lei ha seguito solo i suoi sentimenti. Ha capito dopo di non essere felice con Gianmarco. Si è lasciata andare e adesso lei si sente in colpa”.

Grande Fratello Vip news: cosa è successo nella Casa

Nella puntata di ieri (avete capito chi rischia di essere eliminato?), abbiamo assistito a diversi momenti importanti: non solo al bacio di Jane ed Elia, ma anche all’incontro tra Giulia Provvedi e Deianira… che non c’è mai stato! Era tutto pronto per il loro incontro e invece è successo qualcosa che ha impedito all’influencer di incontrare la bionda delle Donatella. Il motivo del mancato incontro ha a che fare col fidanzato di Giulia Provvedi. C’è stato anche uno scontro tra Silvia e Lory, che si è concluso con le lacrime di Francesco Monte.