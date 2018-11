Ignazio Moser: “Mi separo da Cecilia Rodriguez per L’Isola dei Famosi”

Intervista Rivelo a Ignazio Moser: L’Isola dei Famosi è vicina? Le sue parole

Ignazio Moser ha fatto delle rivelazioni-bomba durante l’intervista a Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. La notizia più importante che lo riguarda? Quella su L’Isola dei Famosi 2019! Vorrebbe diventare un naufrago perché, al Grande Fratello Vip, non è riuscito a dimostrare veramente quello che è. Ecco cosa ha detto di preciso: “Mi separerò da Cecilia. C’è questa pazzia: voglio fare L’Isola dei Famosi perché comunque nel primo reality che ho fatto la mia immagine è uscita per la coppia. Il mio desiderio è quello di far conoscere solo un certo punto di vista di quello che sono”.

Ignazio Moser difende Francesco Monte a Rivelo

Lorella Boccia gli ha chiesto se avrà un percorso diverso rispetto a quello di Francesco Monte (che al Gf ha fatto altre confessioni su Cecilia Rodriguez): “Non so se farò meglio o peggio di Francesco Monte a L’Isola dei Famosi. A me è dispiaciuto perché avrebbe potuto essere un momento di rivincita per lui. Per costruire delle basi su cui ripartire. Francesco è tornato a casa per una sciocchezza. La situazione non era così grave come è stata trasformata. Credo che adesso Francesco non sia innamorato di Cecilia. Ha avuto una vita piuttosto frenetica”. E ora Francesco Monte ha fatto un passo inaspettato con Giulia Salemi!

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano? La confessione

Ovviamente Ignazio Moser ha parlato di Cecilia Rodriguez (che ha avuto una reazione furiosa su Instagram!): “Spero che Cecilia Rodriguez diventi la mamma dei miei figli perché la amo. Conviviamo con due cognomi pesanti: alcune volte sono il ‘padre di’, qualche altra volta il ‘fidanzato di’. Non mi pesa essere il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ma io non sono un Rodriguez. Sono fiero del mio cognome. In Cecilia ho trovato qualcosa che va oltre: ha bisogno di avere amore. Io la amo. Lei diventerà la mamma dei miei figli”. E la data del matrimonio c’è? Ignazio ha tenuto a fare una precisazione: “Non mi sposo con Cecilia. Prima o poi lo faremo. Ci sposeremo in Trentino. Lo stiamo progettando, ma la data non c’è”.

Il rapporto di Ignazio Moser col padre

Ignazio Moser ha confessato anche com’è davvero il suo rapporto col padre: “A mio padre avevo detto, durante una cena, che era arrivata questa occasione riguardante il Grande Fratello e che avrei voluto provarci. Papà si è lasciato andare a una affermazione: ‘Tutte cavolate’. Non aveva capito la portata della mia scelta. Ha capito solo quando sono partito. Lui è molto freddo. Non mi ha mai preso da parte. Da papà ho avuto poche carezze. Il papà è una delle cose più difficili da fare. Mi mancava quando correvo in bici. Lui non voleva essere ingombrante nei miei confronti. Andavo da solo alle gare. L’ho perdonato a distanza di anni. Non mi ha mai detto ti voglio bene”.