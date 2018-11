Cecilia Rodriguez furiosa su Instagram: lo sfogo dopo gli ultimi gossip

Cecilia Rodriguez si sfoga su Instagram e risponde al gossip

Nell’ultimo periodo si sono rincorsi diversi gossip su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Loro non hanno perso tempo a smentirli uno per uno, anche se a volte è successo, ma oggi la sorella di Belen non ha più resistito e si è sfogata su Instagram. Oggi Cecilia e Ignazio sono ospiti di un evento, ma prima di entrare in scena Cechu ha registrato un paio di video da pubblicare tra le storie di Instagram. E così il silenzio mantenuto nelle scorse settimane è stato infranto, eccome, con lo sfogo di poco fa. Cecilia ha risposto ai gossip, ha chiarito la situazione una volta per tutte e ha messo a tacere ogni tipo di pettegolezzo.

Cecilia e Ignazio si sposano? No, e non diventeranno neanche genitori

Uno dei presunti scoop più gettonati del momento riguarda un possibile matrimonio tra Ignazio e Cecilia in arrivo. Ma non solo, c’è anche chi pensa che lei sia incinta e che quindi diventeranno presto genitori. Le cose però non stanno così: “Mi dispiace rivelare questa cosa prima del dovuto, ma io non mi sposo, non sono incinta. E se volete sto qua trentaquattro ore a spiegare tutte le cose che non farò quest’anno”. Insomma, Cechu è stata piuttosto chiara! La coppia del Gf Vip, che viene tirata in ballo anche in questa edizione, non sta organizzando nozze né aspettando il primo figlio, nonostante siamo certi che questo rientri nei loro progetti futuri. Si godono la loro vita da innamorati, stanno insieme da un anno e il loro rapporto diventa sempre più forte. Anche il lavoro dà alla Rodriguez parecchie soddisfazioni, pure se ha dovuto rallentare per alcuni problemi di salute.

Cecilia si sfoga su Instagram: “Sono stanca di sentire tutte queste cose”

Cosa mai potrebbe rovinare questo equilibrio? Il pettegolezzo, soprattutto quando è decisamente infondato e lo ha ricordato la stessa Cecilia, sfogandosi ancora su Instagram: “Scusate la mia aggressività, però sono stanca di sentire tutte queste cose. Che non abbiamo detto né io né Ignazio. Che mi sposo, che sono incinta, che sono stata tradita con una bionda che è l’agente di Ignazio. E come vi ho detto prima vi posso raccontare tante cose”. Avevamo già smentito matrimoni e presunti tradimenti una settimana fa, ma dato che il gossip non accenna a fermarsi, stavolta Cecilia Rodriguez su Instagram ci ha messo la faccia e ha chiarito come stanno davvero le cose. Una volta per tutte? Se lo augura!