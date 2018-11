Cecilia e Ignazio al Maurizio Costanzo Show: “Abbiamo punti di scontro, è normale”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti al Maurizio Costanzo Show, si raccontano: le ultime news

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser news: i due sono stati ospiti del Maurizio Costanzo Show nella puntata del 7 novembre 2018. La coppia, che ha da poco festeggiato un anno d’amore, ha raccontato il rapporto con i social network, argomento della serata. Ma non solo, perché hanno anche scherzosamente battibeccato fra loro. Un momento gioioso che ha fatto capire ancora una volta che il loro non è un rapporto monotono! Cecilia e Ignazio stanno insieme da un anno e a loro Maurizio Costanzo ha chiesto cosa pensano l’uno dell’altro, a distanza di dodici mesi da quando si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip. La prima a rispondere a questa domanda è stata Cecilia: “Io cosa penso di Ignazio? Penso tante cose, non so se è il posto giusto e adatto per dirlo. Penso che è una persona meravigliosa, sono stata veramente fortunata a trovarlo“.

Cecilia e Ignazio innamorati: “Siamo una coppia normale, abbiamo i punti di scontro”

L’ultima frase di Cecilia è stata davvero una bella dichiarazione d’amore! Ma le parole di Ignazio non sono state da meno, però nelle sue dichiarazioni è saltato fuori un altro lato del loro fidanzamento, un lato che comunque piace molto e rende il loro rapporto più reale agli occhi del pubblico: “Io penso altrettanto di lei, ma penso anche che è bella pesantina. Non si può essere sempre troppo mielosi, siamo una coppia normale. Ci amiamo, stiamo benissimo, però anche noi abbiamo i punti di scontro. Come in tutte le coppie, come è giusto che sia”. Come avrete intuito, il gossip non manca mai al Maurizio Costanzo Show (si è parlato anche di Irama e Giulia De Lellis!).

Cecilia controlla il telefono di Ignazio, ogni tanto…

Cecilia ha confermato la sua gelosia: “È un anno che dicono che sono pesante, ma è vero. Sono gelosa, pretendo tanto. Adesso non mette più like alle altre. Non ho la password di Instagram ma del cellulare sì, quindi ogni tanto quando dorme visto che ha il sonno pesante…”.