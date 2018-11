Ignazio Moser con un’altra? Fake news: smentito anche il matrimonio con Cecilia

Ignazio Moser, le foto con un’altra ragazza scatenano il gossip: ma non è come sembra

Poco fa sono comparse sul Web le foto di Ignazio Moser con un’altra. Ovviamente queste foto hanno scatenato il gossip e molti hanno pensato che Ignazio avesse tradito Cecilia Rodriguez. Ma bisogna fare chiarezza perché le cose non stanno davvero così. E infatti è arrivata la reazione del ciclista: con le sue parole di fuoco su Instagram ha respinto le accuse di tradimento e chiarito chi è la ragazza insieme a lui nelle foto. Lo scoop, o presunto tale, parlava di una serata di Ignazio senza Cecilia ma in compagnia di una “misteriosa bionda”. Basta poco per accendere il gossip, è vero, ma l’identità di questa ragazza bionda non è così tanto misteriosa.

Ignazio respinge le accuse di tradimento e attacca i giornalisti

Con una storia su Instagram, Ignazio ha taggato la sua agente Cristina Lodi e ha scritto: “Non sapevo che fossi diventata ‘la misteriosa ragazza bionda’. Che poverini, se non sapete cosa scrivere fate un articolo sulle vostre psicopatologie e sulla vostra incompetenza come giornalisti di gossip”. Quindi sì, la ragazza misteriosa delle foto con Ignazio non è altro che la sua manager! Dunque non c’è nessun mistero né tradimento, sicuramente Cecilia era al corrente dell’incontro tra il fidanzato e la sua manager. E Ignazio stesso ha smentito e chiarito tutto. Noi di Gossipetv abbiamo sentito anche la sua manager, che ha naturalmente confermato di essere lei nelle foto insieme a Ignazio e che si trovavano a un evento a Roma. Con loro c’erano anche altre persone, tra cui Aldo Montano e la moglie. Pare non sia la prima volta che si tenti di fare uno scoop con Cristina Lodi, come ci ha raccontato. Era già successo con Fabio Basile ai tempi di Ballando con le stelle e anche in quella occasione si era parlato di una misteriosa bionda.

Ignazio e Cecilia si sposano? Non subito: arriva la smentita

Ma l’agente ci ha rivelato anche altro su Ignazio e Cecilia (che di recente sono stati paragonati a un’altra coppia del Gf Vip). Non si parla solo del presunto, e smentito, tradimento oggi, ma anche di un possibile matrimonio in Puglia. In particolare, TrashItaliano ha pubblicato una foto di Ignazio e Cecilia in una location vicino Bari, La Perla del Doge. Si è ipotizzato quindi che fossero alla ricerca di una sala ricevimenti per il loro matrimonio, e ha fatto sorridere il fatto che la cercassero proprio in Puglia (visto che Francesco Monte è pugliese). Ebbene, Cristina Lodi ci ha fatto sapere che non è vero. Non ci sono nozze in programma, almeno non per ora, anche se il loro rapporto è sempre più forte. Inoltre non dimentichiamo che pochi giorni fa Cecilia ha detto di non avere molta voglia di sposarsi. Alla luce di tutto questo, possiamo concludere dicendo che Ignazio non ha tradito Cecilia e non si sposeranno nell’immediato futuro.