Cecilia Rodriguez parla di Ignazio Moser: “Non ho tanta voglia di sposarmi”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser news: nessun matrimonio per la coppia

A un anno dal primo bacio nella Casa del Grande Fratello Vip, procede tutto a gonfie vele tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ma la coppia non è intenzionata a sposarsi, almeno per il momento. La più restia al matrimonio è la sorella di Belen, che in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha chiarito di non avere alcuna voglia di indossare l’abito bianco. “Io non ho tanta voglia di sposarmi: l’amore eterno esiste a prescindere dal matrimonio”, ha fatto sapere l’argentina. Che si è poi lasciata andare ad una riflessione sui molteplici divorzi che si registrano nella nostra società. “Oggi, appena una coppia ha un problema, si separa senza provare a salvare la famiglia”, ha osservato Checu.

Cecilia Rodriguez felice accanto a Ignazio Moser

Per ora Cecilia Rodriguez si gode la convivenza, iniziata con Ignazio Moser subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Una volta terminato il reality show, l’ex ciclista ha abbandonato Trento, dove è nato e cresciuto, per trasferirsi a Milano, dalla fidanzata. “Lontano dalle telecamere non ho avuto sorprese. Fin dal primo momento Ignazio si è dimostrato quello che mi aspettavo, una bella persona piena di energia e voglia di fare”, ha confidato la modella e imprenditrice. Che in occasione del primo anniversario di fidanzamento ha ricevuto una romantica sorpresa da parte di Nacho.

Ignazio e Cecilia Rodriguez contro le malelingue

“Tra me e Ignazio è stato un colpo di fulmine e, a dispetto di molti che pensavano che sarebbe finita appena concluso il reality, siamo ancora qui, più innamorati che mai”, ha fatto notare Cecilia Rodriguez.