Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano il loro primo anno di amore: la sorpresa di lui lascia senza fiato

Ad un anno esatto dall’inizio di tutto, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono ricongiunti oggi per festeggiare il loro primo anniversario insieme. Da quando si sono scambiati il primo bacio al Grande Fratello Vip i due ne hanno fatto di strada. Sia Cecilia che Ignazio, in più occasioni, hanno persino dichiarato di voler mettere presto su famiglia e di stare facendo seri e concreti progetti per il futuro. Oggi, però, Ignazio ha voluto lasciare poco spazio alle chiacchiere, dimostrando con i fatti (e ancora una volta) il suo grande amore per la fidanzata. Come? Cecilia, una volta rientrata a casa (in questi giorni è stata all’estero, impegnata sul set fotografico con Belen), si è ritrovata davanti uno spettacolo magnifico. Candele, palloncini e rose, tutto organizzato da Ignazio per celebrare il loro primo anno di amore.

Cecilia Rodriguez al settimo cielo: Ignazio Moser non bada a spese per il loro primo anniversario

Uno spettacolo per gli occhi, tale da conquistare anche i meno romantici. Una stanza stracolma di palloncini, un numero uno gigante fatto di rose, candele sparse per tutta la casa: Ignazio Moser non ha badato a spese per festeggiare come si deve il primo anniversario con Cecilia. La Rodriguez è rimasta così estasiata dalla cosa che ha subito condiviso tutto con i suoi follower sui social. Poche parole, anzi solo una: “Grazie”, ripetuta – ininterrottamente – dalla bella argentina. Tutti quelli che non credevano in questa storia, oggi più che mai, dovranno per forza ricredersi e, di conseguenza, ammettere di essersi sbagliati.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, bebè in arrivo? Lo scoop del settimanale Oggi

Di volere un figlio da Cecilia Rodriguez non lo ha mai nascosto Ignazio Moser. Stando a quanto riportato nell’ultimo numero del settimanale Oggi, inoltre, “Si mormora anche che i due ragazzi comunicheranno presto a mezzo stampa l’arrivo di un bebè”.