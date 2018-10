Cecilia Rodriguez incinta? Presto l’annuncio ufficiale insieme a Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori: la coppia sarebbe già pronta a dare l’annuncio ufficiale

Non è un mistero che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser siano intenzionati a mettere su famiglia presto. I due, infatti, in più occasioni hanno ribadito di voler diventare presto genitori perché innamorati e pronti a fare questo grande passo avanti nella loro relazione. Secondo il settimanale Oggi, però, il progetto della coppia potrebbe presto concretizzarsi (prima di quanto si possa immaginare). Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, secondo il giornale, si starebbero già preparando per dare l’annuncio ufficiale ai fan. Questo, dunque, vuol dire che Cecilia è già incinta? A questa domanda, ovviamente, noi non possiamo rispondere con certezza. La sorella di Belen, ad onor del vero, sui social continua a sfoggiare un ventre piatto e nessun pancino sospetto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Oggi lancia lo scoop: “Presto comunicheranno l’arrivo di un bebè”

Stando a quanto scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi: “Sembra che Cecilia Rodriguez voglia mettere su famiglia con il suo fidanzato Ignazio Moser. Si mormora anche che i due ragazzi comunicheranno presto a mezzo stampa l’arrivo di un bebè”. Se effettivamente Cecilia Rodriguez sia già incinta o quando e come lei e Ignazio Moser faranno l’annuncio, tuttavia, non viene specificato nel giornale. Si tratta quindi solo di voci infondate o, forse, i due hanno le idee chiare su come divulgare la notizia perché qualcosa bolle già in pentola?

Cecilia Rodriguez dedica parole d’amore a Ignazio Moser: lei e il fidanzato sempre più innamorati

Cecilia Rodriguez, proprio ieri, sui social ha voluto condividere con i fan un dolce messaggio d’amore per Ignazio Moser. “Sarò pesante, ma ho sempre bisogno di dirti quanto ti amo, di dirti quanto mi manchi appena te ne vai, di dirti quanto importante sei per me!” ha scritto “Grazie, tu lo sai”. Un sentimento quello di Cecilia ampiamente ricambiato da Ignazio. La coppia, infatti, oggi appare sempre più felice e innamorata.