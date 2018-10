Cecilia Rodriguez spiazza i fan: la dedica d’amore a Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez sempre più innamorata di Ignazio Moser: la dedica d’amore spiazza i fan

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che, a un anno dal loro incontro al Grande Fratello Vip, continuano oggi a stare insieme felici e contenti. Il numero dei fan della coppia, inoltre, pare destinato a diventare sempre più grande. Quelli che li sostengono e li supportano sui social, infatti, sono sempre più numerosi. Per questo motivo, su Instagram specialmente, le loro foto insieme spesso ricevono molti like, complimenti e commenti positivi. L’ultima foto che ha lasciato senza parole i fan, proprio poche ore fa, è stata condivisa proprio da Cecilia Rodriguez che, su Instagram stories, ha dedicato bellissime parole d’amore al suo Ignazio.

Cecilia Rodriguez felice insieme a Ignazio Moser: “Ho sempre bisogno di dirti quanto ti amo”

Oggi Cecilia Rodriguez non appare per niente pentita di aver lasciato Francesco Monte (suo fidanzato storico) per iniziare a vivere liberamente la sua storia d’amore con Ignazio Moser. I sentimenti che prova per il suo attuale fidanzato, infatti, la sorella di Belen – quando può e ne ha l’occasione – li ha sempre difesi da ogni tipo di critica. Su Instagram, per esempio, proprio qualche ora fa ha condiviso una foto di lei e Ignazio accompagnando il tutto con la seguente frase: “Sarò pesante, ma ho sempre bisogno di dirti quanto ti amo, di dirti quanto mi manchi appena te ne vai, di dirti quanto importante sei per me! Grazie, tu lo sai”.

Francesco Monte soffre ancora per Cecilia Rodriguez? Le sue confessioni al Grande Fratello Vip

Mentre Cecilia Rodriguez urla al mondo il suo amore per Ignazio Moser, Francesco Monte, al Grande Fratello Vip, continua a versare lacrime su lacrime ripensando a lei e al modo in cui è stato lasciato l’anno scorso in diretta tv. Questa storia, di fatto, continua ad essere una ferita aperta per lui che, tuttavia, pare sia intenzionato a mettercela tutta per voltare pagina.