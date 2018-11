Stefano Sala e Benedetta Mazza? “Solo un’amicizia, conosco tutte le sue ex”

Grande Fratello Vip 2018, Stefano e Benedetta infiammano gli animi

La storia tra Benedetta Mazza e Stefano Sala sta facendo molto discutere anche perché i concorrenti son rimasti in pochi. Come sapete, al Grande Fratello Vip 2018 lui è stato contestato perché già fidanzato con Dasha, che finora non si è mai presentata in studio. Entrambi si conoscevano già prima del reality ma è stato proprio il Gf Vip a farli avvicinare tanto. Troppo. A tal punto che più volte Dasha ha manifestato segni di insofferenza sui social network. A dire la sua durante Ultime dalla casa è stata anche Eva Henger, sicura del fatto che Stefano non sia presissimo.

Stefano Sala al Grande Fratello Vip 2018 oscurato da Francesco Monte

Dopo aver speso parole bellissime per Jane Alexander – recentemente al centro delle polemiche per via di alcuni atteggiamenti di Elia – la Henger ha parlato proprio di Stefano raccontando di conoscerlo bene. Secondo lei “non si è fatto vedere per niente, e questo mi dispiace tantissimo, perché conoscendolo so che è un ragazzo coloratissimo, divertentissimo: in qualche modo è sparito dietro alla luce di Monte”. Ancora una volta insomma Eva ha tirato in ballo Francesco: aveva svelato la sua strategia qualche minuto prima e non ne ha parlato benissimo anche dopo. Non le diamo torto in realtà: da quello che vediamo infatti il carattere di Sala è uscito davvero poco in questi mesi. Differentemente dalla Henger crediamo però che il motivo dipenda non da Monte, che peraltro stanotte ha litigato parecchio con Giulia, ma dall’affinità con Benedetta.

“Con Benedetta solo amicizia”, la Henger non ha dubbi

E nonostante le recenti coccole che hanno fatto parlare un po’ tutti Eva si è detta sicurissima che tra di loro due ci sia solo amicizia. “Con Benedetta – queste le sue parole – penso che è solo un’amicizia. Conosco tutte le ex fidanzate di Stefano”. Parole che non piaceranno affatto alla Mazza che sta già soffrendo per altri motivi ma che non fanno cambiare idea alla Henger: secondo lei Benedetta è bellissima ma non la vede adatta a lui. E se pensate che dopo le parole poco lusinghiere sul comportamento della Del Santo Eva si sia trattenuta vi sbagliate di grosso: l’ex isolana infatti ha lanciato anche una frecciatina a Giulia e Francesco. “Voto 5, business”. Che dire: una donna che ha sempre il coraggio di dire ciò che pensa anche quando i suoi bersagli sono i beniamini del pubblico!