Grande Fratello Vip, Giulia e Silvia litigano: la Salemi ha paura

Scontro Giulia Salemi – Silvia Provvedi al Gf Vip 2018

Silvia Provvedi è arrabbiata nera! Al Grande Fratello Vip, ha deciso di affrontare Giulia Salemi, rea – a detta della Provvedi – di avere poco coraggio. A suo dire, avrebbe dovuto lottare di più con sua sorella per andare al televoto, invece di spingere la bionda delle Donatella ad affrontare una sfida a suon di voti molto difficile. Silvia non si sarebbe mai aspettate che ad uscire fosse sua sorella e questo ha aumentato ancora di più la sua delusione. E oggi ha finalmente detto a Giulia Salemi quello che realmente pensa di lei. Doveva aspettare l’eliminazione di sua sorella per essere sincera nei suoi confronti? Le sue inaspettate parole hanno ferito molto la Salemi.

Giulia Provvedi non doveva uscire? Silvia attacca la Salemi

Ora che Giulia Salemi ha scoperto la felicità con Francesco Monte, Silvia Provvedi le ha dato una bastonata che non dimenticherà prima della finale del Gf Vip 2018! Ecco cosa le ha detto: “Non riesco a capire il senso di colpa che hai nei confronti di mia sorella, se ha deciso di andare lei in nomination. Hai detto di aver lottato per andare tu al televoto. Ma io ti ho vista più debole. Meno convinta. Senza nulla a togliere a te, ma mia sorella ha un carattere più forte del tuo”. Queste parole hanno fatto scoppiare in lacrime la Salemi. Nelle ultime ore un’altra concorrente ha pianto: Lory Del Santo si è commossa per un motivo importante.

Il motivo per cui Giulia Salemi ha avuto paura: confessione a Monte

“Mi dispiace per il discorso di Silvia – ha confessato Giulia –. Io non sono una persona non coraggiosa. Il discorso di Silvia non mi aiuta. Non voglio passare per egoista”. E poi ha confessato a Francesco Monte il motivo per cui ha avuto paura di andare al televoto: “Non volevo perdere te. Se non ci fossi stato tu, io senza problemi sarei andata al televoto. Arei detto a Giulia: ‘Vai e finisci il tuo percorso insieme a tua sorella’. Volevo salvare Giulia, ma dovevo continuare anche il mio percorso con Francesco”. Si stanno facendo i primi nomi dei presunti “colpevoli” dell’eliminazione di Giulia Provvedi. E mentre i concorrenti e la gente da casa stanno cercando di capire come mai sia uscita la bionda delle Donatella, Walter Nudo ha fatto un’altra confessione sulla moglie che non potete proprio perdere!