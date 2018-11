Gf Vip, Giulia Provvedi eliminata per colpa di Cecchi Paone e Lory Del Santo?

Giulia Provvedi eliminata al Gf Vip, la sua uscita ha spiazzato tutti

Ieri sera al Gf Vip 2018 è stata eliminata Giulia Provvedi. La gemella ha deciso di andare volontariamente in nomination salvando Giulia Salemi, che era in coppia con lei. Il gioco prevedeva la divisione del gruppo in tre coppie, di cui un concorrente doveva candidarsi spontaneamente, e con l’appoggio dell’altro, al televoto per l’eliminazione. La Salemi era palesemente titubante, mentre la Provvedi ha spiegato il suo ragionamento: se il pubblico avesse voluto portarla in finale, lo avrebbe fatto. Così non è stato purtroppo, perché tra Giulia, Benedetta e Andrea è stata proprio la Donatella ad abbandonare la casa. A grande sorpresa, visto che sua sorella Silvia è stata votata come prima finalista dallo stesso pubblico che ha poi eliminato Giulia.

Gf Vip, Giulia eliminata per colpa di Cecchi Paone e Lory Del Santo?

Un’ipotesi sul perché sia andata così è stata avanzata da Riccardo Signoretti. Ospite stasera di Ultime dalla casa, il programma condotto da Emanuela Gentilin, il direttore di Nuovo inizialmente ha pensato che il pubblico avesse scelto di eliminare Giulia perché in finale c’è già un pezzo delle Donatella. In un secondo momento, invece, ha ipotizzato altro e ha tirato in ballo Cecchi Paone e Lory Del Santo: “Chissà se è vero che dai giovani ci si aspetta educazione e rispetto. Forse il fatto che abbiano attaccato Cecchi Paone e reagito con tanta aggressitivà anche contro Lory può averle penalizzate, per il modo”. Lo scontro con Cecchi Paone è stato molto forte, entrambe le gemelle hanno avuto diverbi con Alessandro e in puntata il confronto è stato accesissimo. Per quanto riguarda Lory, invece, c’è una polemica ancora in ballo e di cui si sta parecchio discutendo in queste ore, soprattutto per le pesanti accuse mosse alla Del Santo.

Giulia Provvedi eliminata insieme a Martina nella tredicesima puntata

Giulia sarà stata eliminata per questo? Ha pagato il conto degli scontri con gli altri due? Come ha detto Signoretti, forse al pubblico non sono piaciuti i toni usati verso Lory Del Santo e Cecchi Paone. Così come i toni di quest’ultimo non sono mai piaciuti ad altri concorrenti. Difficile credere che l’eliminazione sia avvenuta a causa delle vicende amorose. Qualcuno potrebbe pensare che Silvia sia in finale per la storia con Corona (di cui Signorini ha un’opinione che fa discutere). A questo punto però anche Giulia sarebbe potuta andare avanti per gli strani avvistamenti in discoteca del fidanzato. Potremmo andare avanti a ipotizzare, ma la verità è che è il pubblico a scegliere e i motivi potrebbero essere diversi. Giulia Provvedi eliminata comunque non ha provocato le stesse critiche pesantissime rivolte a Martina, anzi la Donatella è tornata alla sua vita, ha ringraziato i suoi fan e ora fa il tifo per sua sorella.