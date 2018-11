Lory Del Santo stratega? Silvia Provvedi attacca, ma lei la asfalta

Grande Fratello Vip, Lory contro la Provvedi: la discussione continua

Tra Silvia Provvedi e Lory Del Santo non c’è chissà quale rapporto idilliaco. Alla bruna delle Donatella – l’unica superstite del duo al Gf Vip 2018 – non piace affatto il modo di fare di Lory: in confessionale fa delle precise dichiarazioni che poi vengono puntualmente modificate o ritrattate del tutto in puntata. Le abbiamo viste scontrarsi anche nell’ultima, durante la quale Lory ha cercato di spiegare meglio alcune frasi dette sulla coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. È stata però poco convincente e la Provvedi l’ha attaccata nuovamente. La discussione tra le due è proseguita anche dopo la diretta del lunedì.

La frecciatina di Lory Del Santo: un altro discusso confessionale

Dopo essersi sfogata parlando di alcuni episodi negativi della sua vita, Silvia Provvedi è partita di nuovo all’attacco! Alessandro Cecchi Paone non è più il suo bersaglio, ma Lory: “Io non amo chi ritrattata i pensieri su alcune persone. Bisognerebbe pesare le parole”. La maggior parte dei concorrenti (forse tutti) appoggiano Silvia e sono convinti che il modo di fare di Lory faccia parte di una sua strategia. La Del Santo, ovviamente, ha specificato che lei è sempre limpida e che, qualora dovesse uscire, verrà eliminata a seguito di uno scontro al televoto con un gigante del Grande Fratello Vip 3: “I grandi devono cadere al cospetto dei grandi altrimenti non c’è giustizia!”. Frecciatina a Silvia Provvedi. Che però ascolterà queste sue parole solo durante la prossima puntata.

Gli ultimi dubbi sui concorrenti del Gf Vip 2018

Non è stato chiarito il perché Lory Del Santo cambi sempre versione in puntata e nemmeno il rapporto tra Benedetta Mazza e Stefano Sala. Sono davvero dei semplici amici? Nella notte ci sono state altre coccole. Abbiamo invece scoperto qualcosa di più sulla figlia e sulla fidanzata di Andrea Mainardi, che ieri sera ha ricevuto una fantastica sorpresa! Zitto zitto, lo chef si sta avvicinando alla finale… Ci arriverà insieme a Lory Del Santo?