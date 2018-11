Andrea Mainardi in lacrime, confessioni su fidanzata e figlia al Gf Vip

Figli e fidanzata Andrea Mainardi: le confessioni al Gf Vip 2018

Andrea Mainardi è stato uno dei concorrenti che ricorderemo per la sua educazione. Non ha fatto molto parlare di sé, ma è riuscito a stringere dei rapporti di profonda amicizia con molti concorrenti del Grande Fratello Vip. Walter è suo “fratello”, come lo chiama lui, e più volte gli ha fatto delle confessioni sulla sua famiglia. La fidanzata di Andrea Mainardi fa sempre il tifo per lui e potremmo vederla se dovesse diventare un nuovo finalista dopo Francesco Monte. Sicuramente non dimenticheremo le lacrime dello chef! Fiumi di lacrime di commozione per diversi episodi, molti dei quali non lo riguardavano direttamente. E siamo certi che scoppierebbe a piangere anche qualora venisse proclamato finalista!

Le parole di Andrea Mainardi sulla sua famiglia

Dopo la litigata con Giulia Salemi (che ci ha parecchio sorpreso), Andrea Mainardi si è commosso ripensando alla sua fidanzata e alla figlia: “Prima di venire al Grande Fratello, la mia bambina mi ha detto: ‘Papà, torna presto’. E poi le mi ha dato questa collana fatta con le sue manine. Mi ha detto ‘Così ti ricorderai di me’. Un amore che senti dentro, che deve essere coltivato. Io devo accompagnare lei. Il papà c’è”. E poi un pensiero speciale alla fidanzata : “Lei è la donna della mia. In alcuni momenti è sta anche una spalla per me. Ho una famiglia felice. Molto unita. Vorrei stare con loro e con i miei futuri bambini”. Anche Walter Nudo ha voluto mandare un messaggio speciale… ma alla sua ex moglie!

Momenti di commozione al Grande Fratello Vip

Dopo le lacrime di Andrea Mainardi, abbiamo visto anche quelle di Silvia Provvedi, che ha ripensato a qualcosa che l’ha fatta soffrire. Ma ci sono stati anche dei momenti felici all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: Francesco e Giulia hanno fatto un gesto importante. Ma che fine hanno fatto Elia e Jane? Le loro scelte hanno sorpreso tutti.