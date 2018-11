“Silvia Provvedi è ancora innamorata di Corona”, Signorini ne è certo

Silvia Provvedi è ancora innamorata di Fabrizio Corona? Signorini sgancia la bomba

Secondo Alfonso Signorini, Silvia delle Donatella sarebbe ancora innamorata di Corona. Nella nuova puntata di Casa Signorini, il padrone di casa ha spiazzato tutti con questa sua allusione. Ha domandato l’opinione dei suoi ospiti, ma poi ha confermato di avere avuto questa impressione. “Ma Silvia Provvedi non è ancora un po’ innamorata di Fabrizio Corona?”, ha detto Alfonso nel bel mezzo della chiacchierata sul Gf Vip 2018. La prima a rispondere a questa curiosità è stata Carmen Di Pietro che si è detta certa sia così. A quel punto, proprio Signorini ha specificato: “Anche io ho avuto questa impressione”, e con queste parole ha confermato il suo pensiero. Cioè che Silvia possa essere ancora innamorata del suo ex Corona. Cecilia Capriotti ha preso la parola e ha detto che secondo lei invece non c’è più amore perché quando una persona viene ferita l’amore si annulla.

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona: è ancora amore? Per qualcuno no

Anche Elia Fongaro ha detto la sua su Silvia Provvedi e Corona: “Io non so se Silvia sia innamorata di Corona, sicuramente un po’ tormentata. Ma penso sia inevitabile”, e non ha tutti i torti parlando di tormento. Ospite di Casa Signorini anche Deianira, che qualche giorno fa ha dato vita a un gossip pericoloso su Giulia Provvedi e il suo fidanzato Gollini. Ebbene, per lei negli occhi di Silvia ci sarebbe tristezza: “Non ci vedo rabbia, ma tristezza. Il fatto che pianga è come se avesse dovuto rinunciare a qualcosa però perché deve”. I pareri su Silvia Provvedi innamorata di Corona sono discordanti, ma se ne parla molto da quando c’è stato il confronto al Gf Vip. Per Marco Ferri per esempio il sentimento è finito: “È ovvio che una persona non ti è indifferente, però io negli occhi di Silvia vedo più orgoglio che ancora innamoramento. È stata proprio toccata sull’orgoglio e da una persona per cui ha fatto qualsiasi cosa. E una volta uscito non l’ha valorizzata”.

Gf Vip 2018, Signorini si sfoga con gli autori dopo la decima puntata e attacca le Donatella e Giulia Salemi

Alfonso Signorini non ha ipotizzato solo che Silvia Provvedi sia ancora innamorata di Corona (anche se nella sua vita ora c’è un certo Malefix), ma ha rivelato un retroscena sul dopo puntata di lunedì 12 novembre: “Ho trovato sgradevole la posizione di Giulia Salemi e delle Donatella che dicono ‘chi se ne frega della cultura’. Quando abbiamo finito la puntata io ho preso da parte gli autori e mi sono lamentato di questo. Perché questo è un tema veramente importante che avremmo dovuto affrontare con più calma. Bisogna approfondirlo di più”.