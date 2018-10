Silvia Provvedi in crisi per Corona al Gf Vip: “Non capisco le sue scuse”

Gf Vip, Silvia e Corona: non ci sarà nessun tipo di rapporto

Silvia Provvedi non vuole che Fabrizio Corona rientri a far parte della sua vita. Adesso è sicura di questo. Dopo il confronto avvenuto ieri sera al Gf vip 2018, ha capito che deve voltare pagina. E che con lui non ci potrà mai più essere alcun tipo di legame. Le sono sembrate alquanto strane quelle scuse fatte in televisione e infatti gli ha chiesto chiaro e tondo perché non lo ha fatto prima. Perché non le ha chiesto scusa quando ne aveva realmente bisogno. Grazie al Grande Fratello Vip, Silvia sta rinascendo e non vuole perdere la spensieratezza frequentando Corona. Ecco cosa ha detto al confessionale: “Mi fa molto male parlarne perché nel vederlo così, io non riesco a capire come ho potuto innamorarmi di un uomo del genere. Ma non è lo stesso”.

Silvia Provvedi non crede a Fabrizio Corona

Il confronto Silvia-Corona (e l’intervento esplosivo di Ilary) è stato un episodio che farà chiacchierare per molto tempo. Anche se la bruna delle Donatella vorrebbe parlarne sempre meno. Quelle scuse non l’hanno convinta affatto: “Le scuse che mi ha fatto, io le accetto perché è etico farlo. Non le comprendo, però. Dalle sue parole sono uscite solo cattiverie ed è impossibile ritrattare. Io torno sui miei passi. Non è la persona che voglio al mio fianco. Non ho più voglia di sentirmi dire che ho sbagliato”.

Lo sfogo di Silvia Provvedi su Corona dopo il confronto

Una diretta del Gf Vip 3 che ha creato nuove dinamiche (basti pensare anche a quello che ha deciso di fare Elia con Jane) e che sicuramente porterà con sé degli strascichi. Silvia Provvedi vorrebbe cambiare argomento quanto prima, ma proprio non riesce a capacitarsi di come sia diventato Corona. Secondo lei, è un’altra persona, come ha spiegato durante la diretta di Mediaset Extra: “Non riconosco la persona che ho conosciuto. Per me è una liberazione vera. Gli dicevo: ‘Ma come. Sei qui a dire che vuoi le tue ragioni?’. Pensa la follia! In quel momento capisco perché ci siamo lasciati. Non comprende. Ha avuto due scatti di rabbia in cui io… Piango perché sto buttando fuori tutto. Non posso dimenticare che sono stata tre anni con una persona che non riconosco più. Ho visto il vuoto nei suoi occhi e non ho più intenzione di leggere quegli occhi”.