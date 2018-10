Grande Fratello Vip, Elia si allontana da Jane e si complimenta col fidanzato

Elia e Jane Gf Vip: la coppia non nascerà mai?

Non ci sarà nessun futuro tra Elia Fongaro e Jane Alexander? Al Grande Fratello Vip i rapporti tra i concorrenti possono cambiare dall’oggi al domani. Non è però il caso di questa quasi-coppia. Elia ha spiegato di essere intenzionato a mantenere una certa distanza dall’attrice, ma non per questo non ci parlerà più o non le farà qualche carezza. La diretta di ieri sera ha scosso un po’ tutti. Anche Jane. Che ora deve seriamente decidere se ritornare dal suo fidanzato Gianmarco o se ricominciare una nuova storia mano nella mano con Elia Fongaro. Non può impiegare molto tempo, visto che il fidanzato merita di sapere una risposta.

Grande Fratello Vip, Elia si congratula col fidanzato di Jane Alexander

Elia Fongaro, dopo aver ascoltato lo scambio di battute tra Jane Alexander e Gianmarco, è stato chiamato in confessionale. Ed è normale che sia molto confuso: “Mi dispiace molto. Non è una posizione facile. Vorrei non essere a parti invertite. Non c’è nulla di personale. Forse io, al posto suo, non mi sarei comportato con tanta signorilità. Tanto di cappello”. Questo significa che si allontanerà sempre di più da Jane Alexander? Chi lo sa. Al cuor non si comanda e sarebbe difficilissimo per entrambi stare in una stessa casa ventiquattr’ore su ventiquattro senza essere più uniti come in passato.

News Gf Vip: Jane in crisi. Chi sceglierà tra Elia e Gianmarco?

Jane Alexander è seriamente in crisi al Gf Vip 2018. Ha paura di sbagliare. Anche Silvia Provvedi sta passando dei momenti molto difficili e lo ha fatto ben intendere parlando con la sorella Giulia e con i suoi amici durante la diretta di Mediaset Extra. Sembra proprio che quest’anno non avremo nessuna coppia ufficiale. Considerato che Francesco e Giulia continuano ad allontanarsi dopo che lui ha parlato del bacio e che Stefano Sala ha detto di amare solo Dasha (che non può tornare però in Italia). Sarà il primo Grande Fratello senza “vero” amore?