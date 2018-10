Dasha, fidanzata di Stefano Sala: cosa le è successo? Lo sfogo notturno al Gf Vip

Cosa è successo a Dasha, la fidanzata di Stefano Sala? Il modello chiarisce tutto nella notte

Abbiamo appreso che Dasha, la fidanzata di Stefano Sala, ha avuto dei problemi negli ultimi giorni. È venuto fuori nella puntata speciale di stasera del Gf Vip 2018. Ilary Blasi ha chiamato il concorrente nella mistery room per parlare del suo rapporto con Benedetta. Dopo aver chiarito che fra loro c’è solo un’amicizia, anche se è evidente che per qualche giorno ha pensato potesse esserci altro, Stefano ha parlato del problema di Dasha. Un evento privato che il Grande Fratello non ha sbandierato, Stefano invece sembrava aver bisogno di sfogarsi, ma anche nel dopo puntata appena iniziava a parlarne veniva chiamato in confessionale. Cosa è successo a Dasha? Stefano ha provato un paio di volte a raccontare ai suoi coinquilini cosa è successo alla fidanzata in Ucraina. Ma puntualmente il Grande Fratello lo ha chiamato in confessionale.

Dasha, la fidanzata di Stefano Sala ha avuto un problema in Ucraina: lo sfogo al Gf Vip

Dunque il modello non è sceso nei particolari, ma avendo confuso il pubblico parlando di guerra civile è giusto fare chiarezza. Ecco cosa ha detto a Benedetta dopo la diretta: “Quando ci sono problemi di salute tutto viene in secondo piano”. E qui già era chiaro che Dasha ha avuto un problema di salute. Quando poi è arrivato Ivan a chiedere spiegazioni, Stefano ha raccontato cosa è successo alla fidanzata: “La mia compagna ha avuto un problema di salute. Risolvibile. Non posso dire niente. Ma non potevo uscire e andare da lei perché si è trovata dai suoi, in Ucraina. Lì c’è la guerra civile e non potevo andare. Io della medicina là non mi fido. I suoi genitori non possono muoversi da lì, io non posso andare. Però ho parlato con lei”.

Gf Vip, Stefano Sala racconta cosa è successo alla fidanzata Dasha

Stefano al momento è tranquillo perché sa che la sua fidanzata è in contatto con i suoi genitori e con il Grande Fratello Stesso. Spera solo che venga fatta tornare in Italia, pare di capire per ricevere cure migliori. La stessa Dasha gli ha detto di non abbandonare il gioco: “Sai cosa mi ha detto? ‘Non azzardarti neanche a uscire'”, ha rivelato il modello a Giulia Salemi a tavola. In ogni caso, il problema di salute della fidanzata di Stefano è risolvibile. Lo ha detto lui e lo dimostra il fatto che lei scriva su Instagram del suo compagno. Rimane un unico dubbio: il problema di salute è reale oppure è solo una copertura, perché Stefano non può dire come stanno realmente le cose?