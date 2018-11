Karina Cascella spara a zero su Martina e Gf Vip 2018: l’opinionista senza freni

Karina Cascella spara a zero su Martina Hamdy: le parole di fuoco dopo l’eliminazione

Karina Cascella ha criticato Martina Hamdy e non solo, le sue parole di fuoco hanno colpito tutto il Gf Vip 2018. Questa edizione non sta entusiamando molto e gli ascolti parlano chiaro, oltretutto il cast non è stato in grado di suscitare curiosità e interesse. La terza edizione Vip si avvia così alla conclusione senza aver lasciato ricordi indelebili, come è successo lo scorso anno. Tra i concorrenti più bersagliati dalle critiche c’è sicuramente Martina, eliminata ieri sera a un passo dalla semifinale. Su Instagram, l’opinionista di Domenica Live non si è risparmiata: “Ma chi l’ha vista mai a questa?! Si chiama Martina? Mah, imbarazzante ragazzi. Imbarazzante veramente. Ma chi è questa qui, cioè non ha fatto niente”.

Gf Vip 2018, Martina eliminata e Karina attacca: “Capisce che non si ricorderà nessuno di lei?”

Rivedendo il momento dell’eliminazione nel daytime di oggi, che si è concentrato principalmente sulle pesanti accuse a Lory Del Santo, Karina è stata un fiume in piena: “Stavo vedendo alcuni frammenti della replica di ieri, perché ovviamente io non l’ho guardato. Ma non per qualcosa, è proprio noioso. E quella ragazza lì chi è? […] Voi vi rendete conto che questa qui in due mesi io non ho mai sentito una sua idea, un suo concetto, non si è mai messa in gioco?”, queste le critiche a Martina e al Gf Vip. Non bisogna pensare che l’opinionista spari sempre a zero su tutti, per esempio ha difeso una delle coppie più discusse del momento. Inoltre le critiche di Karina a Martina sono condivise da una buona parte del pubblico: basta fare un giro sui social e leggere i commenti per accorgersene. Ma non è finito qui l’attacco dell’opinionista, che ha sottolineato lo scarso successo del Gf Vip 3: “Ma che sei andata a fare? Cioè nel senso, lei lo capisce che non si ricorderà nessuno di lei? Manco il nome, zero. Eh ma tutti quando usciranno si renderanno conto del flop”.

Karina boccia Martina, promuove Monte e parla del possibile vincitore del Gf Vip 2018

Karina ha detto la sua anche su altri concorrenti del Gf Vip 2018. Per esempio ha promosso a pieni voti la Marchesa, tra i più amati di questa edizione, e Eleonora Giorgi (quest’ultima ieri sera ha duramente attaccato Benedetta per Stefano, che intanto vengono definiti da qualcuno di vicino a loro solo amici). Ma secondo l’opinionista anche Francesco Monte ha fatto un buon percorso, si è esposto e ha parlato, oltre ad avere una chiacchierata storia con Giulia Salemi. Altra protagonista sempre secondo Karina è stata Silvia Provvedi per essere stata insieme a Corona, e secondo alcuni ne è ancora innamorata. Insomma, tra promossi e bocciati sono sicuramente spiccate più le critiche a Martina Hamdy e tutta l’edizione. Chi vincerà secondo lei? Walter, che ieri sera ha mostrato il suo lato più romantico con l’ex moglie. “Bello però, avvincente è stato”, ha concluso così, con ironia, il suo giudizio Karina Cascella sul Gf Vip 2018.