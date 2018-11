Walter Nudo e l’ex moglie Celine, forti emozioni al Gf Vip: torneranno insieme?

Gf Vip, Walter Nudo si emoziona con una foto dell’ex moglie Celine Mambour

C’è stato un momento molto emozionante stasera al Gf Vip 2018 con protagonisti Walter Nudo e la sua ex moglie Celine Mambour. Hanno vissuto un grande amore, forse non ancora finito del tutto. La storia però è giunta al capolinea per dei motivi ben precisi e il concorrente sembra essere forte della sua scelta. Non è la prima volta che si parla dell’ex moglie di Walter, anzi al Gf Vip in diverse occasioni lui ha raccontato il grande amore vissuto insieme alla stilista francese, ma anche i motivi che li hanno separati. E proprio per questo, oltre alle dichiarazioni dell’ex moglie stessa, molti pensano che potrebbero tornare insieme una volta che lui avrà concluso l’avventura al Grande Fratello Vip.

Walter Nudo e l’ex moglie Celine: torneranno insieme?

Il vincitore annunciato del Gf Vip è stato chiamato da Ilary Blasi nella Mistery Room e gli hanno mostrato un video riguardante la ex moglie Celine. Dopo il riassunto con tutte le sue dichiarazioni sulla storia d’amore, gli hanno mostrato un recente post su Instagram della stilista. Lei ha condiviso una foto scattata al mare aggiungendo una didascalia enigmatica: “T.H.D.O.C.T.V.B. ??? #momentiindimenticabili #ricordi #santamonica #meditazione #nonmancavanulla #peace #gratitude #love #passion #oneheart #endlesslove #walternudo #nudofamily #gfvip”. Ilary allora ha chiesto a Walter se fosse contento di questa dedica e cosa significhino quelle lettere puntate, e lui ha spiegato: “Certo, mi fa piacere. Il primo anello che le regalai le scrissi T.H.D.O.C.T.V.B., cioè Ti ho detto oggi che ti voglio bene. Glielo dicevo sempre”. L’emozione negli occhi del concorrente era evidente, anzi si emoziona ogni volta in cui parla di Celine, anche se qualcuno crede il contrario. Quindi Alfonso e Ilary hanno voluto sapere se ci sono possibilità che Walter e la sua ex moglie tornino insieme.

Walter è ancora innamorato dell’ex moglie? La verità al Gf Vip

Ormai è single da diverso tempo e ha più volte detto di non aver avuto più contatti con una donna, dopo la fine di questo amore. Fatta eccezione per l’incontro ravvicinato avuto nella Casa del Gf Vip, a sorpresa. Ma è facile pensare che Walter sia ancora innamorato dell’ex moglie: se ne sono accorti anche Ilary e Alfonso che c’è tuttora un forte sentimento a unirli. Potrebbero tornare insieme? “Abbiamo provato tante volte e ci siamo lasciati tante volte. C’era un problema di base, io non riuscivo a dare quello che lei meritava. Mi assumo tutte le responsabilità. Non riuscivo a darle un figlio. Tante volte io andavo via perché pensavo che lei meritasse di più, un figlio. Io ero preso da mille cose… Sai è una cosa molto delicata”. Si era già sfogato a proposito dell’ex moglie al Gf Vip, i suoi compagni non hanno fatto mancare il loro supporto e siamo certi che succederà lo stesso nei prossimi giorni. Anche per Walter Nudo, comunque, quelli con l’ex moglie sono momenti indimenticabili.