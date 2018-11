Maria Monsè tuona: “Cecchi Paone mi ha chiesto un favore”, poi ricorda la madre

Cecchi Paone ha chiesto un favore a Maria Monsé? La rivelazione dopo il Gf Vip

Ospite di Ultime dalla Casa, Maria Monsé ha rivelato che Cecchi Paone le avrebbe chiesto un favore al Gf Vip 2018. Nulla di eclatante, sia chiaro, ma questo dettaglio del favore mai più ricambiato ha fatto sì che lei rimanesse ancora più delusa dal comportamento dell’ultimo eliminato. “Io e Cecchi Paone non eravamo nemici all’inizio. Ci sono rimasta male, ho pianto. Per me era un punto di riferimento. Quando siamo entrati era diverso, lo consideravo un amico vero. Ho pianto per la persona che mi ha nominata”, ha iniziato così a parlare di Cecchi Paone. Maria Monsé però ha poi rivelato un retroscena di quanto è successo al Grande Fratello Vip e che riguarda le puntate in cui i concorrenti rischiavano la nomination a coppia.

Gf Vip 2018, Cecchi Paone e il favore chiesto alla Monsé ma mai restituito

La confessione di Maria Monsè sul favore che le avrebbe chiesto Cecchi Paone è nata da un’altra domanda. Le è stato domandato, infatti, quale concorrente l’ha più delusa e lei ha raccontato: “Ti posso bocciare Martina. Non è che non mi piace, sono rimasta delusa. Quando sono andata in nomination Martina si è allontanata”. Dopo la prima settimana di cui ha parlato, Maria avrebbe voluto salvare Martina dalla nomination quando era in coppia con Fabio, ma Cecchi Paone ha fatto di tutto per salvare il judoka, con cui però non è finita bene dopo il Gf Vip: “Nella prima settimana è stata molto carina, volevo salvarla e invece Cecchi mi ha chiesto il favore di salvare Fabio e che avrebbe ricambiato. E poi invece, quale favore?”. Ovviamente non sono mancati altri attacchi contro Alessandro, perché non ha preso affatto bene la sua nomination: “Lui dietro le quinte mi dava le pacche sulla spalla e non si ricordava della Marchesa, poi invece appena l’ha vista non ti dico. Aveva capito che era un personaggio forte? Assolutamente. Andando a suo favore si faceva notare di più perchè era in contrapposizione a me”.

Maria Monsè ricorda sua madre e quel dettaglio che ancora la fa soffrire

A Ultime dalla Casa si è poi parlato di un ricordo di quando era piccola. La mamma di Maria Monsé non la considerava una bambina particolarmente carina, mettiamola così, e non mancava di farglielo notare. Da questo forse è nato il fatto che lei cerca in tutti i modi di proteggere e rassicurare sua figlia Perla: “Ha toccato una parte di me che non avrebbe dovuto. Mia figlia ci tiene ad avere delle conferme anche per la bellezza esteriore. A volte non vuole farsi le foto con me, è un po’ in competizione. Sai ha 12 anni. Poi a Cecchi Paone come è venuto in mente di fare quella battuta?”.