Grande Fratello Vip, Maria Monsè in lacrime: Monte la consola

Maria Monsè piange al Grande Fratello Vip: non accetta la sfida con Paone

Maria Monsè è scoppiata in lacrime al Grande Fratello Vip. Andare al televoto è stato per lei un vero trauma! Non si sarebbe mai aspettata di finirci così presto. E soprattutto con una persona che lei credeva dalla sua parte. Alessandro Cecchi Paone ha deciso di sfidarla al televoto perché non ne può più di assistere ai continui attacchi nei confronti della Marchesa d’Aragona. Se avesse accettato il suo perdono, durante l’ultima diretta del Gf Vip 2018, avrebbe potuto cambiare idea su di lei. Ma ciò non è avvenuto e Paone ha deciso di sfidarsi con lei. Chi la spunterà? Maria Monsè verrà eliminata?

Maria Monsè eliminata? Al Gf Vip 2018 il suo sfogo

Maria è convinta che sia lei la prossima ad uscire dalla Casa dopo Elia Fongaro. Un’eliminazione a sorpresa, quella dell’ex velino di Striscia la Notizia, visto che tutti erano pronti a scommettere su un altro concorrente. Al Gf Vip c’è stato un colpo di scena e Mara crede che non sarà miracolata come altri concorrenti: pensa infatti che non riuscirà ad avere la meglio su Alessandro. E questo l’ha mandata in crisi. Ecco cosa ha detto tra le lacrime: “La nomination è una cosa stressante, ma per me lo è ancora di più perché so che me ne devo andare. Io non ho proprio speranze. È come averci messo la firma. Sono fuori gioco”.

Francesco Monte consola Maria Monsè al Grande Fratello

Non appena l’ha vista in lacrime, Francesco Monte l’ha confortata. Ha cercato di farle ritornare il sorriso, ma i suoi sforzi a poco sono serviti perché, a tavola, c’è stato uno scontro tra Maria Monsè e Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo le ha fatto le sue scuse, ma Maria non le ha assolutamente accettate: “Non servono a nulla le scuse”; Paone si è giustificato così: “Ho scelto lei perché c’è qualcosa che non va”. Nella Casa del Grande Fratello Vip 3, Maria non è l’unica a piangere: Jane Alexander non riesce a capacitarsi dell’eliminazione di Elia…