Jane Alexander, sfogo dopo l’uscita di Elia: l’attrice è visibilmente provata

Jane Alexander si sfoga dopo l’uscita di Elia Fongaro dal Grande Fratello Vip

Jane Alexander appare visibilmente provata dopo l’uscita di Elia Fongaro dal Grande Fratello Vip. L’attrice si sfoga con Giulia e Silvia Provvedi, a cui rivela che il giovane ex gieffino aveva a un certo punto compreso che sarebbe uscito. All’inizio della puntata, Elia era infatti sicuro che avrebbe trionfato anche in questo televoto. Anche Le Donatella non si sarebbero aspettate di veder uscire dalla Casa proprio Fongaro. Jane confessa che a metà serata, il Fongaro le aveva chiesto di preparare lei le sue cose, in quanto sicuro che sarebbe uscito dal reality. La sua eliminazione è stata abbastanza inaspettata non solo per i concorrenti, ma anche per il pubblico. Nel frattempo, Jane appare abbastanza sconvolta per la situazione che si è andata a creare. L’attrice si è ritrovata contro Alessandro Cecchi Paone, il quale ha dichiarato di non credere a ciò che dichiara Elia. Non solo, il noto giornalista si dice sicuro del fatto che la Alexander non avrebbe dovuto iniziare questo flirt nella Casa, in quanto fuori ci sta suo figlio, oltre che il fidanzato. L’espressione di Jane è abbastanza sofferente, tanto che sembra non riuscire a trattenere le lacrime.

Jane Alexander preoccupata per il figlio: lui scrive un post per lei

Intanto, Jane pensa anche al messaggio che sta arrivando ai suoi cari. Dopo aver letto il post scritto in questo giorni da Gianmarco su Instagram, la Alexander è preoccupata per il figlio, sebbene sia sicura che lui possa capire il suo comportamento. L’attrice ha proprio ragione, in quanto proprio qualche ora fa Damiano ha condiviso un post su Instagram con scritto: “I’m with you”. La didascalia è accompagnata da una foto che lo ritrae in compagnia della madre. Dunque, con questo messaggio, il giovane ha voluto far intendere di essere dalla parte di Jane. Ma ecco che l’attrice pensa anche al pensiero che potrebbe essersi fatta sua mamma. La Alexander rivela alle due gemelle che la madre non ha mai accettato le sue scelte di vita.

Jane Alexander al GF Vip: l’attrice preoccupata per il pensiero della madre, l’uscita di Elia la destabilizza

Silvia e Giulia tentano di aiutare Jane a non buttarsi giù. Le due gemelle sono convinte del fatto che la Alexander debba fare le sue scelte in base a ciò che sente. Non importa quello che pensano gli altri per Le Donatella, l’importante è che lei faccia quello che la rende felice. “Ieri ero stanca, mi faceva male tutto, come se mi avessero menato”, dichiara Jane quasi in lacrime. L’attrice rivela che quando ha letto il nome di Elia, come eliminato della serata, non riusciva a crederci.