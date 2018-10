Jane Alexander risponde al fidanzato: le parole sulla loro relazione e sul figlio

Jane Alexander risponde al fidanzato al Grande Fratello Vip: il dispiacere per il figlio Damiano

Jane Alexander al Grande Fratello Vip sembra ormai essere completamente presa da Elia Fongaro. I due nella Casa sono riusciti a instaurare un bellissimo rapporto, che però non riescono ancora a definire. Nel frattempo, fuori da quelle quattro mura ad attendere Jane ci sono il figlio Damiano e il fidanzato Gianmarco. Proprio quest’ultimo, qualche settimana fa, aveva fatto la sua proposta di matrimonio all’attrice urlando oltre le mura della Casa. Jane non aveva preso molto bene il tutto, tanto da farsi vedere sempre più confusa e destabilizzata. Intanto, ecco che si è sempre più avvicinata a Elia. La scorsa puntata abbiamo assistito a una breve telefonata tra Jane e Gianmarco. I due hanno preferito non lasciarsi andare a troppe dichiarazioni, confermando entrambi di voler parlare lontano dalle telecamere. Inoltre, la Alexander ha svelato che il rapporto con il fidanzato non era dei migliori prima di entrare nella Casa. Sembra proprio che l’attrice non voglia più accettare alcuni atteggiamenti di Gianmarco. Nel corso della puntata del 29 ottobre, viene mostrato a Jane un post scritto in settimana dal compagno.

Jane Alexander e la storia con Elia Fongaro: pare che il figlio stia soffrendo

Pare proprio che Gianmarco sia rimasto male per il comportamento tenuto da Jane ed Elia. Infatti, in questi giorni i due si sono lasciati andare a degli appassionati baci durante il gioco obbligo o verità. Pertanto, nella giornata di ieri l’uomo ha apertamente dichiarato che la Alexander lo sta facendo soffrire. Ma Gianmarco sembra non essere l’unico a star male per questa situazione. Jane legge il post scritto dal fidanzato e capisce che anche il figlio Damiano potrebbe soffrire per tutto ciò: “Non ho intenzione, per ora, di parlare del privato a differenza di altri che stanno facendo della propria vita uno show facendo soffrire NOI che siamo a casa!”. L’attrice risponde al fidanzato, rivelando altri particolari della loro relazione. Scendendo nel dettaglio, Jane dichiara che dal mese di aprile non vivono più insieme, in quanto le cose non stavano procedendo nel migliore dei modi.

Jane Alexander legge il post del fidanzato in diretta e parla del figlio

Jane si dice dispiaciuta del fatto che Damiano possa soffrire. Nonostante ciò, l’attrice è convinta che il figlio possa riuscire a capirla. A questo punto, Alfonso Signorini le ricorda che spesso si pretende dai figli troppa maturità. La Alexander, però, rivela che Damiano ha spesso dimostrato di avere una grande maturità. Dunque, sebbene Jane si dica dispiaciuta della eventuale sofferenza di Damiano, sembra voler continuare per la sua strada.