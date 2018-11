Lory Del Santo in lacrime per il figlio Devin: “Ho dei rimpianti, lui ha pianto molto”

Gf Vip, Lory Del Santo piange parlando del figlio Devin

Lory Del Santo non è riuscita a trattenere le lacrime parlando del figlio Devin. Ha spiegato che lui è diventato un uomo forte: ne ha dovute superare tante, ha dovuto anche imparare a stare lontano dalla sua mamma e ad accettare la scomparsa di suo fratello Loren, al quale era molto legato. Lory ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per avvertire meno il dolore provocato dalla scomparsa di suo figlio. L’abbiamo vista divertirsi, creare dei bei legami di amicizia con alcuni concorrenti e, alcune volte, anche piangere per quello che le è successo. Una donna che ha combattuto molto per ritrovare il sorriso.

I rimpianti di Lory Del Santo

Recentemente ha pianto insieme a Monte per un bel gesto, adesso invece si è commossa ripensando a Devin. Ecco cosa ha detto al Gf Vip 2018: “Lui e suo padre hanno finalmente avuto il piacere di vedersi. Devin non è mai stato fragile: è stato sicuro di sé stesso e di quello che voleva. L’ho visto piangere tanto solo per la scomparsa del fratello. Ha pianto tutte le lacrime di una vita per quel fratello che amava più di ogni altra cosa al mondo”. Con i suoi figli, Lory Del Santo avrebbe voluto avere un rapporto diverso: “In tutta la mia esistenza sono stata lontana dai miei figli. Avrei voluto essere indipendente economicamente per dedicare più tempo a loro. E dopo hai dei rimpianti”.

Confessioni al Gf Vip 2018: le ultime parole che fanno discutere

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, qualcuno l’ha accusata di avere delle strategie in mente per andare in finale. Lory ha però dichiarato di esser stata sempre trasparente, a differenza dei più giovani, tra i quali c’è un patto. Non si sta parlando solo di Lory al di fuori del Gf Vip 3: fanno ancora discutere le confessioni notturne di Benedetta Mazza sulla mamma e quello che è stato detto sulle ex di Stefano Sala.