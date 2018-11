Walter Nudo piange per la moglie: “Mi sento in colpa per quello che ho fatto”

Gf Vip 2018, Walter Nudo in lacrime: il pensiero alla moglie Celine

La moglie di Walter Nudo è stata la protagonista dell’ultima settimana del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha parlato spesso di lei, confessando di nutrire ancora dei sentimenti molto forti nei suoi confronti. È molto dispiaciuto – e a tratti pentito – per quello che è successo con lei. Crede che forse ha sbagliato a lasciarla, ma sono arrivati a un punto in cui avevano delle visioni diverse della vita e lui non ha potuto realizzarle il sogno di avere dei figli. Queste parole sulla vita privata di Walter Nudo ci fanno capire quanto sia ancora forte quello che prova per la moglie Celine, alla quale rivolge spesso i suoi pensieri. Soprattutto quando si sente solo.

Walter Nudo ritorna dalla moglie? La confessione

Aveva spiegato recentemente che non ha potuto darle dei figli e ora ha confessato che l’amore c’è ancora: “Ho amato una persona, ma non sono riuscito a darle quello che lei voleva. Lei ha pensato che non fosse vero amore. L’amore c’è stato e c’è ancora, ma io e lei abbiamo due obiettivi diversi. Mi sento in colpa. Ogni volta che mi muovo si fa male qualcuno. A questo punto uno dei due si deve per forza arrendere”. Un momento delicato anche quello dello sfogo di Lory Del Santo, che ha parlato di suo figlio.

