Ivan Cattaneo svela cosa diceva Stefano di Dasha nella casa

Stefano e Dasha, Ivan Cattaneo dice la sua dopo il Gf Vip

Ivan Cattaneo è stato l’ospite di oggi di Ultime dalla casa. Emanuela Gentilin ha condotto un’intervista molto divertente e si è parlato parecchio del gossip del Gf Vip! Ivan ha avuto qualcosa da dire su tutti i suoi compagni nella Casa, o almeno quelli più in vista. In particolare la sua ormai celebre cattiveria (ma quella divertente, s’intende) si è abbattuta sulle coppie di questa edizione. O pseudo tali. Coppie che si sono formate all’interno della Casa ma anche quelle che erano già formate prima dell’inizio del reality show. Ivan si è espresso anche su Dasha e Stefano, la Gentilin ha tentato anche di fargli dire qualcosa in più ma lui a questo ha resistito.

Stefano non parlava mai di Dasha? I dubbi di Ivan

Quando la conduttrice ha osservato che in Casa non si parlava molto di Stefano e Dasha, Ivan ha osservato: “Non ne parlava lui stesso. Parlavo più io di Pallino che lui di Dasha”. Pallino è il fidanzato di Ivan, anzi ormai dobbiamo definirlo ex visto che lo ha lasciato dopo il Gf Vip. La frecciatina comunque è sembrata ben chiara, Ivan ha lasciato intendere che Stefano sia fin troppo riservato oppure che di Dasha non sia più di tanto innamorato? Noi siamo più propensi a credere alla seconda opzione, anche perché lo ha confermato proseguendo nell’intervista. “Lui aveva questo grande amore, che è sua figlia. Quello è innegabile. Tutto il resto non si sa”, ha infatti detto Ivan. Insomma, secondo lui tra Stefano e Dasha non c’è un grande amore e potrebbe quindi finire. Magari a causa di Benedetta? Forse sì, ma forse no. Secondo Ivan infatti in casa ci sono solo grandi amicizie e tanto affetto.

Ivan Cattaneo parla di Stefano e Benedetta: “L’amore è molto lontano”

Stando alle parole del cantante, tra Stefano e Benedetta ci sarebbe sì una grande intesa, che abbiamo avuto modo di vedere anche noi, però nulla che vada oltre l’amicizia ora come ora: “Ma l’amore è molto più lontano. Io da dentro ho visto altre cose. Relazioni che stanno nascendo? Forse fuori ma non credo nel loro caso. Secondo me gli amori vanno visti da fuori”. Ivan non è l’unico a pensare che tra Stefano e Benedetta sia solo amicizia, ma torniamo un attimo a Dasha. La Gentilin infatti ha tentato di avere qualche scoop sulla telefonata che c’è stata tra Stefano e Dasha, ma Ivan ha decisamente ignorato la domanda. Lo ha fatto involontariamente oppure questa conversazione dovrà rimanere segreta per sempre? È comprensibile allora che poi qualcuno arrivi a pensare che ci sia stato un accordo tra Stefano Sala e la fidanzata Dasha.